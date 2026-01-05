Con playas habilitadas, Colón registró 85% de ocupación turística en los primeros días de 2026

Colón alcanzó el 85% de ocupación en los primeros días del año 2026, consolidando un inicio de temporada muy favorable para el destino turístico entrerriano. Entre el 31 de diciembre y el 4 de enero, la ciudad registró una intensa llegada de visitantes, con alojamientos que reflejaron un alto nivel de reservas y movimiento constante en los principales atractivos.

Según se informó desde el área de Turismo, la actividad comenzó a intensificarse durante la celebración de Navidad. Si bien el 31 de diciembre muchas familias eligieron pasar el Año Nuevo en la ciudad, el mayor flujo de turistas se registró a partir del 1° de enero, cuando se produjo el ingreso masivo de visitantes que eligieron Colón para iniciar el 2026.

Playas, termas y paseos, entre los más elegidos

Durante los primeros días del año, las playas de la ciudad, los paseos náuticos y las visitas a las islas fueron algunas de las propuestas más convocantes. A esto se sumó una fuerte afluencia al complejo Termas Colón, que volvió a posicionarse como uno de los principales atractivos para quienes buscan descanso y bienestar.

La zona comercial y gastronómica también tuvo una destacada actividad, impulsada por el constante movimiento turístico. En paralelo, las propuestas recreativas para niños registraron una muy buena respuesta, especialmente espacios como Molino Aventuras y Granja La Administración, que ofrecieron alternativas familiares muy demandadas durante el verano.

Turismo de naturaleza y propuestas culturales

Entre los puntos más visitados se destacó el Parque Nacional “El Palmar”, que mantuvo una excelente convocatoria en estos primeros días del año. Asimismo, la Bodega Vulliez-Sermet recibió a numerosos turistas con su propuesta de visitas guiadas y cenas, combinando turismo, gastronomía y producción regional.

Desde el área de Turismo se adelantó que en los próximos días comenzarán las visitas teatralizadas al Molino Forclaz, una de las propuestas culturales más esperadas de la temporada. Además, para el próximo fin de semana se anunciaron actividades teatrales y culturales en la Casa del Bicentenario. La grilla completa de eventos puede consultarse en el sitio oficial www.colonturismo.tur.ar.

Playas habilitadas pese al repunte del río

A pesar de registrarse un incremento en la altura del río Uruguay, las playas de la ciudad se encontraron habilitadas al público. De acuerdo a la información difundida, este lunes el río alcanzó una altura de 4,06 metros en el puerto de Colón, sin afectar el normal desarrollo de las actividades.

Se encontraban habilitados el Balneario Inkier, Playa Norte, Playa Nueva, Playa Accesible Norte y Playa Punta Colón, todas con presencia de guardavidas y servicios en funcionamiento, en el marco de jornadas de clima plenamente veraniego.

Opciones alternativas que sostienen la actividad

Desde el área turística se destacó que, si bien el repunte temporario del río restringió parcialmente algunos sectores de playa, la actividad continuó desarrollándose con normalidad gracias a la diversidad de propuestas disponibles.

En ese sentido, los “recreos de verano” funcionaron sin inconvenientes, entre ellos el parque acuático Laguna Azul, Recreo Tiempo Libre y el complejo Don Merencho, que ofrecieron alternativas complementarias para visitantes y residentes.

De esta manera, Colón consolidó un arranque de año con altos niveles de ocupación, múltiples actividades en marcha y un escenario favorable que refuerza las expectativas para el resto de la temporada de verano 2026.