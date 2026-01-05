 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Escenario favorable

Los ríos Paraná y Uruguay tendrán condiciones favorables para la temporada estival

Desde Hidráulica de Entre Ríos confirmaron que los niveles de ambos cursos de agua se mantendrán en parámetros medios a medios bajos durante enero, lo que garantiza condiciones favorables para el uso recreativo de playas en distintos puntos de la provincia.

5 de Enero de 2026
Playa del Thompson. Foto: Archivo: Elonce.

Uno de los principales atractivos turísticos de la provincia durante el verano son sus balnearios. En ese contexto, las previsiones para los ríos Paraná y Uruguay generan expectativas positivas de cara a la temporada estival, especialmente en relación con el uso recreativo de las playas.

 

Desde Elonce dialogamos con Oscar Pintos, director de Hidráulica de Entre Ríos, quien explicó cómo se están comportando los caudales y qué se espera para las próximas semanas. Según detalló, ambos cursos de agua presentan actualmente niveles medios a medios bajos, con oscilaciones mínimas que permiten un escenario favorable.

Playa de Paraná. Foto: Archivo Elonce.

 

Niveles estables y condiciones favorables

Pintos indicó que, de acuerdo con las previsiones del Instituto Nacional del Agua, durante el mes de enero el río Paraná mantendrá una altura cercana a los tres metros en el puerto local. “Va a tener variaciones de algunos centímetros en más o en menos, pero siempre dentro de un rango estable”, explicó, aclarando que eventuales lluvias en la cuenca alta podrían generar cambios puntuales sin impacto significativo.

 

En relación al río Uruguay, el funcionario señaló que la situación es similar. Actualmente, en Concordia el nivel ronda los 6,84 metros, con registros estacionarios o en leve descenso en otras localidades como Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. “En todo el curso se observa un régimen de aguas medias a medias bajas”, precisó.

Playa de Concepción del Uruguay. Foto: Archivo Elonce.

 

El director de Hidráulica remarcó que este escenario garantiza condiciones adecuadas para los bañistas durante enero. Además, adelantó que, si bien para febrero y marzo podría darse la influencia del fenómeno La Niña, no se esperan descensos que comprometan los niveles mínimos aceptables.

 

Consultado sobre el control de las zonas habilitadas para el baño, Pintos aclaró que esa responsabilidad corresponde exclusivamente a los municipios, tanto en la costa del Paraná como del Uruguay.

 

De esta manera, los ríos Paraná y Uruguay se perfilan como aliados para una buena temporada de verano en Entre Ríos, tras varios años marcados por bajantes más pronunciadas.

