Deportes Torneo Apertura

Boca no rompe el cero en La Bombonera: sigue 0 a 0 con Platense

Tras la derrota frente a Vélez, Boca se enfrenta a Platense con el objetivo de volver a sumar de a tres unidades en el Torneo Apertura. Seguí las incidencias del partido.

15 de Febrero de 2026
Boca.
Boca. Foto: La Nación.

Boca Juniors empata con Platense en La Bombonera. El equipo de Claudio Úbeda viene de caer como visitante ante Vélez y enfrenta al Calamar como local.

 

Seguí las incidencias del partido

 

2’ST: Boca Juniors tuvo el gol en dos oportunidades

Primero con Janson, tras un regalo de Amarfil, pero demoró su remate y lo tapó Borgogno. Luego, Merentiel entró al área y remató cruzado, apenas desviado.

 

Comenzó el segundo tiempo

Sin cambios, Boca y Platense disputan el complemento en La Bombonera.

 

46 minutos: final del primer tiempo

 

38 minutos: Di Lollo fue amonestado

El defensor es el primero en recibir la tarjeta amarilla de Boca Juniors, tras una fuerte entrada sobre Saborido.

 

32 minutos: Janson tuvo el gol de Boca

La más clara del Xeneize estuvo en la cabeza del delantero, quien conectó de manera perfecta un gran centro de Ángel Romero, pero se topó con una estupenda reacción del arquero Borgogno.

 

30 minutos: todo Platense reclamó penal

Barinaga tocó la pelota con el codo y si bien el árbitro Zunino aguardó el llamado del VAR, la acción fue desestimada.

 

25 minutos: Amarfil probó desde lejos

Boca Juniors no puede recuperar la pelota y Platense se beneficia con los toques cortos. Tras generar un mal retroceso en el Xeneize, el mediocampista del Calamar intentó con un remate de media distancia, que se fue desviado.

 

17 minutos: Boca lo tuvo con Williams Alarcón

El Xeneize recuperó una pelota en campo rival y el chileno terminó la jugada con un remate de media distancia, que tapó abajo el arquero Matías Borgogno.

 

10 minutos: el palo le negó el gol a Saborido

Muy pasivo, Boca le dejó servido el gol a Platense. Zapiola bajó una pelota aérea para Saborido, quien controló, se sacó de encima la marca de Di Lollo y remató de zurda, al poste.

 

5 minutos: Boca Juniors controla la pelota

Sin generar demasiado peligro, el Xeneize tiene absoluto dominio de la posesión. Platense espera e intenta contragolpear.

 

Comenzó el partido

