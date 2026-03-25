Ke Personajes anunció su gira europea con shows en más de 10 países

La banda entrerriana Ke Personajes confirmó su nueva gira internacional, con un extenso recorrido por Europa que se desarrollará durante los meses de junio y julio de este año. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde el grupo compartió los primeros detalles del tour.

El conjunto, liderado por Ema Noir y oriundo de Concepción del Uruguay, atraviesa un momento de crecimiento sostenido y vuelve a proyectarse a nivel internacional con una agenda que incluye múltiples países del continente europeo.

“Nuevos países, nuevas culturas, nuevas conquistas… pero siempre bajo el mismo lenguaje, la luna”, expresaron desde la banda al presentar oficialmente la gira, en un mensaje que rápidamente fue replicado por sus seguidores.

Un recorrido por Europa

La gira de Ke Personajes comenzará el 15 de junio en París, Francia, y desde allí iniciará un recorrido por distintas ciudades europeas, consolidando su presencia en escenarios internacionales.

Entre los destinos confirmados figuran Bruselas, Ámsterdam, Hamburgo, Roma, Frankfurt, Berlín y Londres, además de otras presentaciones en España, donde el grupo mantiene una fuerte base de seguidores.

También están previstas actuaciones en Madrid, Copenhague, Estocolmo, Múnich, Zúrich, La Palma y Gran Canaria, lo que marca un itinerario amplio y diverso.

Entradas y expectativas

Las entradas para la mayoría de los shows estarán disponibles desde el 31 de marzo, mientras que algunos conciertos en España ya cuentan con tickets a la venta.

El anuncio generó gran expectativa entre el público, que sigue de cerca cada paso de la banda y celebra su expansión fuera del país.

La gira representa una oportunidad para que Ke Personajes continúe afianzando su vínculo con audiencias internacionales y amplíe su alcance en nuevos mercados.