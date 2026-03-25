River perderá una pieza clave en su debut en la Sudamericana por una sanción inesperada

Una noticia inesperada sacudió a River en la previa de su debut en la Copa Sudamericana. El club recibió la confirmación de una sanción que dejará afuera a uno de sus futbolistas en los primeros compromisos del certamen.

El Tribunal de Disciplina de Conmebol resolvió aplicar dos fechas de suspensión a Maximiliano Salas por un hecho ocurrido en la Copa Libertadores 2025.

La decisión impacta de lleno en la planificación del equipo, que ya trabaja pensando en el arranque del torneo.

Una sanción que llega desde la Libertadores

El castigo sobre el delantero de River se remonta al partido ante Palmeiras, por los cuartos de final del certamen continental del año pasado. En ese encuentro, tras la eliminación, se produjeron reclamos intensos de los futbolistas hacia el árbitro Andrés Matonte.

De acuerdo al informe arbitral, Salas incurrió en un exceso verbal contra la terna, lo que derivó en la sanción que ahora fue oficializada.

Maxi Salas recibió una sanción inesperada.

La resolución generó sorpresa en Núñez, ya que no se esperaba una medida disciplinaria por esos hechos.

Dos partidos afuera en el arranque

Como consecuencia, el jugador no podrá estar en el debut de River ante Blooming, programado para el miércoles 8 de abril. Tampoco podrá participar en la segunda fecha del Grupo H, cuando el equipo reciba a Carabobo en el estadio Monumental.

Esta baja representa un golpe para el plantel, que pierde una alternativa importante en ataque en el inicio de la competencia. Además, obliga al cuerpo técnico a reorganizar las opciones ofensivas para esos compromisos.

A la sanción de Salas se suma la de Marcos Acuña, quien ya estaba suspendido por una expulsión en el mismo partido ante Palmeiras. El lateral fue amonestado dos veces y deberá cumplir una fecha, por lo que tampoco estará disponible en el debut.