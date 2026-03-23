Coudet fue autocrítico pese al triunfo de River: “El partido fue malísimo”

Tras la victoria de River por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, el entrenador Eduardo “Chacho” Coudet dejó una reflexión sincera sobre el rendimiento del equipo en el estadio Antonio Candini. A pesar del resultado positivo, el técnico no dudó en calificar el encuentro con dureza.

En conferencia de prensa, Coudet analizó el desarrollo del partido y remarcó que el contexto de juego condicionó el rendimiento del equipo, en un duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026.

Un análisis crítico del partido

El entrenador fue directo al evaluar lo ocurrido en cancha. “Sabíamos que iba a ser un partido más de pelea que de juego. Se hizo un partido de mucha fricción, muy trabado”, explicó.

En esa línea, Coudet fue aún más contundente al momento de resumir su mirada: “En conclusión, el partido fue malísimo. Para mí verlo desde afuera el partido fue malísimo, pero nos llevamos de un partido malísimo los tres puntos”.

River venció a Estudiantes de Río Cuarto.

A su vez, destacó la importancia de haberse adaptado a las condiciones del encuentro. “Era importante sacar los tres puntos. Si hay que pelear, tenemos que pelear. No tenemos las características para pelear pero lo logramos sacar adelante”, agregó.

Adaptación y resultados

Más allá de las críticas al juego, el técnico valoró el presente del equipo desde su llegada. “No es fácil, pero desde que llegamos jugar tres y ganar tres, dos fuera de casa”, sostuvo Coudet, haciendo foco en la efectividad de River en este tramo del campeonato.

También señaló que este tipo de partidos pueden repetirse en el torneo. “Se van a dar partidos así, en campos muy difíciles, más para las características de nuestros jugadores, pero nos adaptaremos”, indicó.

Lo que viene para River

De cara a los próximos compromisos, Coudet adelantó que el plantel tendrá unos días de descanso antes de volver a la competencia. “Los voy a dejar disfrutar a los muchachos un par de días, que hace mucho no tienen un buen descanso”, explicó.

Además, comenzó a proyectar el próximo rival: “En un rato pondremos la cabeza en Belgrano, que viene jugando muy bien con Zielinski hace mucho tiempo”.

De esta manera, el entrenador dejó en claro que, más allá del resultado, el rendimiento del equipo sigue siendo materia de análisis en River.