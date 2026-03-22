River consiguió su tercer triunfo al hilo en el Torneo Apertura: goles del 2-0 sobre Estudiantes de Río Cuarto

Con un gol de penal de Gonzalo Montiel y otro agónico de Maxi Salas, River le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto. Sigue dulce el "Chacho" Coudet.
River Plate logró una victoria por 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini, en un encuentro que se definió por intervenciones del VAR y que consolidó al equipo de Eduardo Coudet en lo más alto de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El partido estuvo marcado por jugadas controvertidas y la falta de profundidad ofensiva durante buena parte del desarrollo.
El marcador se abrió en el segundo tiempo, después de que una jugada polémica terminara con un penal sancionado a instancias del VAR. Gonzalo Montiel ejecutó con precisión y puso en ventaja al conjunto visitante. Minutos antes, el árbitro Nazareno Arasa había anulado un gol de Tomás González para el equipo local, también tras consultar la tecnología por una posición adelantada en la jugada previa. El VAR intervino en dos acciones decisivas: el penal convertido por Montiel y el gol invalidado de Estudiantes, lo que generó protestas en el público local.
El desarrollo del partido mostró a un River Plate dominante en la posesión, pero con dificultades para generar peligro claro durante la primera mitad. El equipo dirigido por Gerardo Acuña apostó por resistir y buscó golpear de contra, aunque careció de eficacia en los últimos metros.
Sobre el cierre, Maximiliano Salas sentenció el resultado tras una asistencia de Juan Fernando Quintero y una corrida mano a mano con el arquero Agustín Lastra. El segundo tanto selló la tercera victoria consecutiva para River, que se mantiene como líder de su grupo.
El encuentro también tuvo como protagonista a la afición local: el estadio presentó tribunas ampliadas para superar los 13.000 espectadores y sólo se habilitó venta de entradas para hinchas de Estudiantes, medida que fue estrictamente controlada. Fue un partido histórico para la ciudad, dado que ambos equipos no se enfrentaban oficialmente desde 1984.
El resultado deja a River Plate en una posición expectante de cara a la recta final del certamen, mientras que Estudiantes de Río Cuarto continúa en el fondo de la tabla y sin poder encontrar regularidad bajo el interinato de Acuña. La próxima jornada, tras el parate por la fecha FIFA, el Millonario recibirá a Belgrano de Córdoba; mientras que el León visitará a Aldosivi en un juego clave por la permanencia.
Seguí las incidencias
¡FINAL DEL PARTIDO!
54’ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Maximiliano Salas define de gran manera luego de una estupenda asistencia de Juanfer Quintero en la última jugada del partido.
45’ST: ¡Se juegan nueve minutos más!
43’ST: Ingresa Wanchope Ábila en Estudiantes de Río Cuarto
Tomás González le cedió su lugar al ex delantero de Boca Juniors.
37’ST: Alanís y Ojeda casi convierten el empate
El primero bajó la pelota en el área y el segundo se estiró e impactó la pelota que se fue apenas al lado del palo de Beltrán. Sin embargo, la acción fue invalidad por offside.
29’ST: Siro Rosané tuvo el empate
El futbolista de Estudiantes de Río Cuarto le pegó de media distancia y la pelota salió apenas desviado.
25’ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Gonzalo Montiel remata de rastrón al medio y convierte el primero del partido.
MONTIEL NO PERDONÓ DE PENAL Y RIVER LE GANA A ESTUDIANTES RC ⚪🔴 #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite pic.twitter.com/0cr09TbCwF— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 22, 2026
22’ST: Nazareno Arasa sanciona penal para River Plate
Tras el llamado del VAR, el juez principal observa que Facundo Cobos pisa a Driussi y decide sancionar penal.
16’ST: Nazareno Arasa anula el gol de Estudiantes de Río Cuarto
Tras un llamado desde el VAR, el juez principal analizó la jugada y decidió desestimar el tanto del local porque en la acción de desvío de Martínez Quarta, Tomás González está en posición fuera de juego.
11’ST: ¡GOL DE ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO!
Tras un saque largo, Tomás González pelea por derecha y va a buscar adentro del área. Luego de un mal despeje de Martínez Quarta, y tras varios rebotes, el futbolista local anota el primer gol del partido.
7’ST: River Plate presiona a Estudiantes de Río Cuarto
Juan Antonini tuvo que despejar de cabeza al córner. Con centros desde los laterales de Acuña y Montiel, el Millonario poco a poco se acerca al gol.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Estudiantes de Río cuarto hizo un cambio: ingresó Facundo Cobos por Nicolás Valenti.
50 minutos: ¡final del primer tiempo!
43 minutos: River Plate tuvo el gol
Tras un excelente remate de Aníbal Moreno, el arquero Lastra manotea en el aire y en el rebote Sergio Ojeda alcanza a sacarla casi sobre la línea, tras el intento de Martínez Quarta.
41 minutos: Nazareno Arasa anula el penal
Tras el llamado del VAR a cargo de Salomé Di Iorio, el árbitro observa que la mano fue afuera del área, sanciona tiro libre directo y decide amonestar a Matías Valenti.
35 minutos: penal para River Plate
Por mano de Matías Valenti cuando se metía Montiel al área, el árbitro no dudó y sancionó pena máxima.
29 minutos: todo Estudiantes de Río Cuarto pidió penal
Luego de una buena jugada colectiva, el centro de Alanís para Martín Garnerone fue interceptado por Lautaro Rivero. Pese a las protestas, la jugada fue despejada con el hombro.
27 minutos: Marcos Acuña probó de tiro libre
El Huevo se hizo cargo de la pelota parada y le pegó al palo derecho de Agustín Lastra. La pelota salió apenas desviada.
26 minutos: Tomás González es amonestado en el local
El futbolista de Estudiantes de Río Cuarto barrió a Sebastián Driussi, llegó a destiempo y se ganó la cartulina amarilla.
22 minutos: Subiabre es amonestado en River Plate
El juvenil perdió la pelota ante Tomás González y cortó el contragolpe con una falta desde atrás. El árbitro Nazareno Arasa no dudó y lo amonestó.
20 minutos: Gabriel Alanís probó de media distancia
El delantero local recibió en la medialuna y ensayó un remate, pero justo fue bloqueado por la defensa visitante.
10 minutos: River Plate controla el partido
El Millonario tiene pleno dominio de la pelota, pero no es profundo en sus ataques. Estudiantes aguarda con líneas bien juntas en defensa y espera lastimar de contragolpe.
¡Comenzó el partido!
Formaciones confirmadas
Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti; Nicolás Talpone, Francisco Romero; Tomás González, Siro Rosané, Gabriel Alanís; y Martín Garnerone. DT: Gerardo Acuña.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Fausto Vera, Ian Subiabre; Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.