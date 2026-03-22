Con goles de Aranda y Bareiro, Boca volvió a la victoria en La Bombonera

El juvenil Tomás Aranda y el paraguayo Adam Bareiro fueron los artífices del 2-0 de Boca sobre Instituto en el marco de una nueva fecha del Torneo Apertura.
Cuatro empates consecutivos después, la Bombonera escuchó aplausos en vez de silbidos. Le costó, pero por fin pudo transformar llegadas en goles y así consiguió ganarle 2 a 0 a un Instituto luchador. Gracias al fútbol de los pibes Delgado y Aranda, con el sostén de Paredes, Claudio Úbeda tomó una bocanada grande de oxígeno al romper la sequía de triunfos de local.
Tener la pelota es la mejor manera de defenderse, dijo alguna vez Juan Román Riquelme. Y mirando desde su palco presidencial debe estar conforme al ver que el equipo del Sifón tiene la pelota muchísimo más que su rival. Pero tener la pelota no asegura el éxito si con ella no se concretan las situaciones generadas.
Y eso es lo que le viene pasando a este Boca al que hacer un gol le cuesta más que cualquier otra cosa. Un 80 por ciento de posesión del balón tuvo el local durante los 45 minutos iniciales. Sin embargo, el marcador se fue en cero al entretiempo y las llegadas de real peligro se repartieron para ambos lados.
Porque cada vez que Instituto pudo robar y contragolpear, porque eso fue lo que planteó el Traductor Flores, le causó disgustos a una defensa desacomodada. Un error de Ayton Costa dejó mano a mano al implacable Jhon Cordoba, que se nubló al momento de definir y pateó al bulto. Por eso Agustín Marchesín pudo evitar la caída de su arco.
Boca, de los pies certeros de Leandro Paredes, manejaba la pelota, aunque con poca profundidad. Y cuando al fin lograba vulnerar la prolija línea de cinco defensores de la Gloria, fallaba en el último toque. No tiene poder de fuego Boca. Sus nueves no son temibles, como en otros tiempos. Y ahí puede radicar el principal déficit de este equipo de Úbeda: sufre el mal del goleador ausente.
Miguel Merentiel tuvo dos para mojar, pero se fue seco al descanso. Fue una más clara que la otra. Entre la falta de puntería y las manos de Manuel Roffo le ahogaron el grito. Adam Bareiro, el otro componente del doble 9 xeneize tampoco pudo aprovechar la única que se le presentó. Al pibe Tomás Aranda también se le enredaron los pies justo al momento de la definición en esa primera parte en la que el cuadro cordobés, con Cordoba y con Alex Luna complicaron a la defensa cada vez que se asomaron al área de Marchesín.
El juvenil que despierta ilusión en Boca este sábado recibió la noticia de la convocatoria a la Sub 20, junto a sus compañeros Santiago Zampieri y Matías Satas, para entrenarse esta semana en el predio de la AFA y disputar el viernes un amistoso ante Estados Unidos. Motivación de sobra tenía la joya de Boca Predio, y fue el único que pudo encontrar el camino al gol, ya en el arranque del segundo tiempo.
Todo Boca rezaba por el gol que se le negaba. Y las plegarias fueron escuchadas. Aranda la recibió en el vértice del área grande, amagó para un lado y salió para el otro. Así desactivó a su marca y sacó el derechazo que rompió la pared mental de Boca para hacer goles.
Un golazo que abrió la noche y abrió el grifo boquense. Más allá de otra salvada de Marchesín, esta vez sobre Massaccesi, Boca siempre fue el dueño de la pelota. Y después de una jugada confusa en la que nadie en la poblada defensa de Instituto pudo despejar, Bareiro la mandó a guardar. Debió esperar para gritarlo porque hubo que chequear un offside que no existió. Hasta cuando la meten tienen que sufrir los delanteros de Boca. Y al fin dio el grito de gol y de desahogo.
El segundo le dio más justicia a la superioridad del local en el marcador y alivió a todos en un estadio que se había acostumbrado a reprochar más que a aplaudir en los últimos partidos.
A Instituto, que había aguantado bien en el primer tiempo. Se le vino la noche encima y para colmo lo perdió a Luna, que salió muy dolorido en una de sus rodilla luego de un choque duro con Paredes.
Otro error garrafal de Ayrton Costa terminaba en el descuento, pero lo salvó un fuera de juego previo. Fue accidentada la parte final porque Marchesín también tuvo que salir lesionado y entró Brey. La visita apretó y Boca por primera vez perdió el control del balón. Algo tuvo que ver el ingreso de Alan Velasco y la salida de Herrera, que si bien no estuvo en su mejor noche, le daba equilibrio al medio.
Por eso no la pasó bien en el epílogo. La diferencia de dos tantos fue lo que mantuvo la tranquilidad de los hinchas, que después de un largo rato pudieron de una buena vez disfrutar de ver ganar de nuevo a Boca en la Bombonera.
Seguí las incidencias
¡FINAL DEL PARTIDO!
49’ST: Giuliano Cerato lo tuvo en el final
Instituto pudo descontar, pero el remate salió apenas desviado.
46’ST: doble cambio en Boca Juniors
Salen Tomás Aranda y Leandro Paredes y en sus lugares ingresan Íker Zufiaurre y Camilo Rey Domenech.
44’ST: Tissera se perdió el descuento
Tras un tiro de esquina, el futbolista de Instituto recibió solo en el área chica y definió, apenas desviado.
43’ST: Merentiel se perdió el tercero de Boca Juniors
Tras una excelente jugada colectiva, la acción terminó con un centro de Weigandt pasado para el uruguayo, que le pegó de primera, desviado.
35’ST: Jhon Cordoba remató a colocar y Marchesín responde
El arquero de Boca Juniors intentó agarrar la pelota, pero se le escapó y casi se le mete. Inmediatamente pidió el cambio.
32' ST: ¡GOL DE INSTITUTO ANULADO!
Una desatención de Boca en el fondo permitió que Jeremías Lázaro consiga el descuento para la Gloria, que sueña con el empate. Sin embargo, tras revisión del VAR, la jugada fue anulada.
28’ST: Marchesín pide asistencia
El arquero de Boca cayó mal y pidió atención médica en su aductor derecho. En un despeje, su caída provocó una molestia en el guardameta local.
25’ST: cambio en Boca Juniors
Ingresa Alan Velasco en reemplazo de Ander Herrera, de gran segundo tiempo. El español se fue muy aplaudido por los hinchas en La Bombonera.
24’ST: Diego Sosa probó desde lejos
Al jugador de Instituto le quedó la pelota en la puerta del área y disparó, muy desviado.
15’ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Tras la corrección del VAR, a cargo de Jorge Baliño, el juez principal Leandro Rey Hilfer cambió de decisión y sancionó gol de Adam Bareiro, el tercero con la camiseta xeneize.
¡LO PODÉS FESTEJAR TRANQUILO, ADAM! Bareiro estampó el 2-0 de Boca contra Instituto en La Bombonera por el #TorneoApertura. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/pR2wOq2SY0— SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026
10’ST: gol de Bareiro anulado por offside
El paraguayo definió, pero el árbitro Leandro Rey Hilfer lo anuló por un supuesta posición adelantada de Merentiel.
8’ST: Marchesín evitó el gol de Instituto
Agustín Massaccesi tuvo el empate y su remate se topó con la humanidad del arquero de Boca Juniors, que tuvo una tapada notable.
5' ST: ¡GOL DE BOCA!
Tras varios intentos, Boca se puso en ventaja con un gran remate del pibe Aranda, que logró vencer a Roffo.
¡PERO POR FAVOR, PIBE, QUÉ GOLAZO! Primer gol de Aranda en la Primera de Boca para marcar el 1-0 ante Instituto en La Bombonera por el #TorneoApertura. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/IYolTzfiSN— SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026
4’ST: Aranda casi convierte
Alarcón alcanzó justo a desviar un remate del juvenil de Boca Juniors en la puerta del área. Nuevamente, Ander Herrera había lanzado un gran pase.
2’ST: ahora el palo le negó el gol a Adam Bareiro
Otra impecable asistencia de Ander Herrera para que cabezazo del paraguayo, al palo izquierdo de Roffo, que nada podía hacer.
1’ST: el palo le negó el gol a Merentiel
Herrera asistió de impecable manera para el uruguayo, que remató y tras un desvío, la pelota pegó en el poste derecho de Roffo.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Sin cambios, los mismos protagonistas juegan el complemento.
47 minutos: final del primer tiempo
40 minutos: se salvó Boca Juniors
Tras una serie de centros, hubo un milagro en el área xeneize. Paredes la sacó casi en la línea de gol.
35 minutos: Merentiel le pegó de aire y casi convierte
Leandro Paredes asistió de tres dedos de manera impecable y el uruguayo remató de primera, apenas desviado.
27 minutos: Paredes probó de media distancia
Luego de otro despeje del arquero Roffo, el capitán de Boca Junior la tomó de volea en la medialuna y le pegó por encima del travesaño.
26 minutos: Roffo evitó el gol de Boca Juniors
Tras una excelente jugada colectiva, Bareiro habilitó a Merentiel, que definió frente al arquero que tuvo una gran respuesta al ahogarle el grito.
22 minutos: Marchesín evitó el gol de Instituto
John Córdoba trabó con Ayrton Costa, le ganó y se metió al área donde definió frente al arquero de Boca Juniors, que tapó con los pies. Gran chance desperdiciada por La Gloria.
20 minutos: Bareiro lo tuvo de cabeza
Tras una buena jugada colectiva de Boca Juniors, el paraguayo lo buscó en lo alto pero no impactó bien la pelota, que se fue desviado.
18 minutos: Tomás Aranda tuvo el gol de Boca Juniors
El juvenil ingresó al área a toda velocidad y tomó un pase en diagonal de Merentiel, sin embargo, cuando se disponía a definir en el punto penal pisó la pelota y cayó.
17 minutos: Luna probó con un remate cruzado
Un contragolpe de Instituto terminó con el delantero de la Gloria mano a mano con Di Lollo, quien no se desesperó y lo esperó hasta el final.
10 minutos: Bareiro tuvo el gol de Boca Juniors
Paredes habilitó por elevación de manera perfecta a Weigandt, quien enganchó ante su rival y buscó al paraguayo, que le pegó mordido y la pelota terminó en las manos de Roffo.
7 minutos: Boca Juniors domina el inicio del partido
El equipo xeneize maneja la pelota y tiene control total. Lo busca por derecha, por izquierda y con Leandro Paredes y Ander Herrera como ejes centrales de la generación de juego. El juvenil Tomás Aranda juega libre en la faz ofensiva.
¡Comenzó el partido!
Formaciones confirmadas
Boca: Marchesín; Weigandt, Di Lollo, Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.
Estudiantes de Río Cuarto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Agustín Massaccesi, Giuliano Cerato; Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; John Córdoba, Alex Luna y Matías Fonseca.