Perros ingresaron a una granja en Santa Fe, mataron miles de pollos y generaron pérdidas millonarias

Un grave episodio se registró en Santa Fe, donde una jauría de perros ingresó a un establecimiento avícola y provocó una importante mortandad de aves, con pérdidas económicas significativas para el productor.

El hecho ocurrió este martes en Recreo Sur, en inmediaciones de la capital provincial, cuando los animales lograron acceder al predio y atacaron de manera indiscriminada a los pollos.

Las consecuencias fueron inmediatas y dejaron al descubierto la magnitud del daño causado en el criadero.

Un ataque que dejó pérdidas millonarias

De acuerdo a lo informado por Cadena 3, los perros ingresaron por un hueco en el alambrado perimetral y rompieron las lonas de protección del galpón, lo que facilitó el acceso al interior del establecimiento.

Una vez dentro, atacaron a las aves, provocando la muerte de al menos 2.000 pollos, mientras que otro millar resultó herido y con pocas probabilidades de sobrevivir.

Pollos atacados.

El propietario del lugar, Ariel Carnevale, describió el impacto del hecho y aseguró que las pérdidas son muy elevadas. “Son unos 3.000 kilos de carne perdidos, más alimento, luz, trabajo, es mucha plata”, expresó.

Reclamos y antecedentes

El productor señaló que los animales pertenecerían a una vecina y que no es la primera vez que ocurre una situación similar en el lugar.

“Ya entraron otras veces, no culpo a los perros, la culpa es de la dueña que no los cuida”, afirmó, al tiempo que indicó que ya había realizado denuncias previas. Según trascendió, la mujer había firmado en 2024 un acta compromiso para garantizar el control de sus animales, aunque los episodios se habrían repetido.

Tras lo ocurrido en Santa Fe, tomó intervención la fiscalía, que dispuso la actuación de la Brigada Ecológica junto a un veterinario policial para realizar las pericias correspondientes.