En el Día de la Memoria por la Verdad y la Justica, Paraná renovó el reclamo por el “Nunca Más”

La marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia se realizó este martes 24 de marzo en Paraná, en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar, con una importante convocatoria de organizaciones vinculadas a los derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicales y movimientos sociales, además de jóvenes y vecinos autoconvocados.

Elonce registró en vivo en testimonios e imágenes la jornada de reflexión y expresión cultural de los paranaenses, a 50 años del comienzo de la última Dictadura Cívico Militar en nuestro país.

Marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Paraná

Embanderados por la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER), la marcha partió poco después de las 17 desde la Plaza Sáenz Peña y caminó las calles de la ciudad hasta Plaza Alvear, donde se desarrollará el acto central de la jornada y se dará lectura al documento único elaborado por la Multisectorial por los Derechos Humanos.

En la oportunidad, María Luz Piérola, se mostró contenta de estar “juntos en unidad por los 50 años de la dictadura más sangrienta” y exigió: “Que digan dónde están, que aparezcan los restos de nuestros desaparecidos y la identidad de nuestros hijos apropiados”.

Asimismo, lanzó duras críticas a la política negacionista del gobierno nacional: “Milei habla a las claras de su coherencia, porque es un fascista, dictador, neoliberal, estafador y debería estar preso. Nosotros le decimos ¡Basta al atropello y al ajuste! ¡Queremos una patria liberada y recuperar la bandera de los 30.000 desaparecidos!”.

En la oportunidad, el coordinador de AFADER, Guillermo Germano, completó: “La frase `Ni olvido ni perdón´ hoy sigue vigente más que nunca y los sobrevivientes estamos para refrescar la memoria porque somos testigos de lo que pasó”.

Asimismo, el abogado Marcelo Boeykens, que continúa como querellante en causas por delitos de lesa humanidad por su militancia personal, habló con Elonce durante una intervención artística en el frente a la sede del Juzgado Federal de Paraná, “por donde tantos genocidas pasaron y se plasmaron muchas verdades jurídicas incontratables pese a que el gobierno nacional pretenda decir otra cosa”. “La Justicia ha hablado y por eso tenemos 14 sentencias de condena en la provincia de Entre Ríos que dicen que en Argentina hubo crimines de lesa humanidad y un genocidio. Por eso, a 50 años, venimos a reafirmar que en el país nunca pueden haber hechos de barbarie como los que ocurrieron durante el Terrorismo de Estado”, argumentó el letrado.

En la ocasión, reafirmó que “aún falta encontrar a 400 nietos más, como al melli Gullino-Valenzuela, que fue nuestro norte en las causas vinculadas al Instituto Privado de Pediatría y al Hospital Militar”.

El concejal Sergio Elizar, por su parte, dio cuenta la presencia de los jóvenes en la movilización. “Son los que van a tomar la posta para seguir construyendo más democracia, pero con memoria, verdad y justicia”.

En la ocasión, el abogado Luis Brasesco, resaltó la importancia de “reafirmar la democracia para que nunca más ocurran las interrupciones democráticas y que el pueblo pueda expresarse libremente”. En la oportunidad, recordó en la figura de su padre, Luis Agustín Brasesco, “a todos los que se jugaron por todos, sin pensar qué pertenencia política tenían; ese fue el legado que esa generación nos dejó y lo que nos anima a seguir marchando”.

Durante la movilización, los participantes expresaron consignas vinculadas a la memoria colectiva, la defensa de los derechos humanos y el rechazo al negacionismo.

“Marcho por la memoria y la justicia, para que no vuelva a pasar”, expresó una de las asistentes, mientras que otros manifestaron la importancia de “sostener la memoria y estar presentes por quienes no están”.

“Con este gobierno, no podemos permitir que se siga estableciendo lo que está pasando; tenemos que ser muchos en la calle”, insistió otro de los jóvenes.

“Marchamos por el peligro del momento que vivimos por un gobierno, que es una dictadura votada y cuya cuestión económica nos recuerda aquella época. Pero seguimos sosteniendo la verdad y la justica, que todavía falta por los compañeros que permanecen desaparecidos, hay muchos chicos apropiados, son 400 que no sabemos dónde están y queremos que aparezcan. Marchamos por el dolor que nos produjo la sangrienta dictadura; hoy es un día triste por muchos excelentes compañeros que ya están y que peleaban por los derechos de todos, como lo hacemos hoy, y nos preguntamos si nos pasará lo mismo”, expuso la referente de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, Alicia Glausser.

Otro de los jóvenes presentes dijo marchar “por la memoria, para homenajear a los desaparecidos, para que no se olvide lo que pasó, como los mensajes del Presidente Milei que miente sobre la situación que se vivió”.

“Nos sumamos a la marcha porque es importante estar presente y decir `Nunca Más´ a un Estado terrorista”, sumó una joven. “Para no volver a repetir los mismos errores del pasado y que todos, en base a nuestra memoria, podamos ir hacia un lugar mejor como comunidad, además de abrir los ojos ante lo que sucede en el país”, fundamentó otra.

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Los asistentes coincidieron en remarcar la importancia de mantener viva la memoria histórica, especialmente en un nuevo aniversario significativo como el de los 50 años del golpe.

La movilización concluyó con un acto central en Plaza Alvear, donde se desarrollaron actividades culturales y discursos alusivos a la fecha.