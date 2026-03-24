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Sociedad A 50 años del Golpe Militar

León Gieco interpretó su emblemática canción “La Memoria” junto a Estela de Carlotto

El cantautor interpretó “La Memoria”, un himno que reclama justicia contra la impunidad y mantiene vivo el recuerdo de las víctimas del Golpe de Estado.

24 de Marzo de 2026
León Gieco junto a Estela de Carlotto
León Gieco junto a Estela de Carlotto

El cantautor interpretó “La Memoria”, un himno que reclama justicia contra la impunidad y mantiene vivo el recuerdo de las víctimas del Golpe de Estado.

En el marco de las actividades por los 50 años del golpe de Estado, León Gieco interpretó su emblemática canción “La Memoria” junto a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, reforzando su compromiso con la verdad y la justicia.

 

El cantautor interpretó “La Memoria”, un himno que reclama justicia contra la impunidad y mantiene vivo el recuerdo de las víctimas, ante la atenta mirada de Carlotto, que lo acompañó en algunas estrofas.

 

En el video, que se difundió en distintas plataformas, se los puede ver sentados frente a frente, y con la emoción a flor de piel, Gieco entona las estrofas del tema que se convirtió en una insignia de la historia argentina.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=IjTr4xZiwQA" target="_blank" rel="noopener">Clik aqu&iacute; para ver el video</a>
Clik aquí para ver el video

“Mucha emoción cantar para vos, Estelita”, le dice el artista al final su interpretación. A lo que la referente de Abuelas responde: “No sabes lo que yo siento en este momento, de tenerte acá, en mi sencillísima casa. Una casa de lucha, porque la quisieron romper toda, la bombardearon y nos salvamos”.

 

Con la constancia y determinación que la caracterizan, Estela destacó que “la vida es linda y hay que vivirla sin odio”.

 

 

Temas:

León Gieco Estela de Carlotto memoria aniversario Golpe Militar
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