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Paraná A 50 años del golpe militar

Marcha por la Memoria, Verdad y Justicia en Paraná: horario y recorrido

Organismos de Derechos Humanos se movilizan este martes en Paraná a 50 años del golpe militar. La convocatoria enfatiza la continuidad de la lucha y el reclamo por el paradero de los desaparecidos.

24 de Marzo de 2026
Marcha a 50 años del golpe militar
Marcha a 50 años del golpe militar

Organismos de Derechos Humanos se movilizan este martes en Paraná a 50 años del golpe militar. La convocatoria enfatiza la continuidad de la lucha y el reclamo por el paradero de los desaparecidos.

Este martes se cumplen 50 años del Golpe Militar en Argentina y en ese marco se realizará la Marcha por la Memoria, Verdad y Justicia en la ciudad de Paraná.

 

La convocatoria, que reúne a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y ciudadanos en general, combina reclamo, memoria y expresión cultural.

 

Recorrido

La Marcha por la Memoria, Verdad y Justicia en Paraná tendrá su punto de concentración a las 17 en plaza Sáenz Peña. Desde allí, los participantes iniciarán un recorrido que este año presentará algunas modificaciones respecto a ediciones anteriores.

 

La militante de la agrupación HIJOS, Clarisa Sobko, explicó que “Vamos a pasar por calle Santa Fe, doblamos por Alameda de la Federación y volvemos a entrar por Buenos Aires, donde está el Museo de Bellas Artes, que fue un centro clandestino de detención y tortura”.

 

El cierre de la movilización será en Plaza Alvear, un sitio cargado de simbolismo, donde se colocó una segunda placa en homenaje a los desaparecidos tras la vandalización de la primera.

Sobko destacó el valor histórico de esta movilización y remarcó la importancia de sostener la memoria en un contexto que definió como complejo para los derechos en el país.

 

También puso en perspectiva los avances logrados en estas décadas: “En un contexto tan doloroso y tan atroz de tanto retroceso en los derechos de las personas de Argentina, mirar hacia atrás y ver todo lo que hemos hecho y ser vanguardistas en el mundo”.

 

Memoria, ciencia y lucha colectiva

En diálogo con Elonce, la referente de HIJOS subrayó el papel clave de la ciencia en los procesos de memoria, verdad y justicia, en particular el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

 

Asimismo, resaltó los avances en la identificación de personas desaparecidas a través del denominado índice de abuelidad, una herramienta genética que permitió restituir identidades. “Fue un desarrollo científico en donde las Abuelas de Plaza de Mayo tuvieron muchísimo que ver a través de la lucha”, afirmó.

Por último, Sobko expresó preocupación por la coyuntura actual: “Entendemos que uno de los peores momentos de la Argentina”, al tiempo que cuestionó el accionar del Gobierno nacional y denunció retrocesos en materia de derechos humanos.

Temas:

marcha golpe militar 50 años Memoria Verdad y Justicia
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