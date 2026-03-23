Se realizó una vigilia por el 24 de marzo en la Feria de Salta y Nogoyá

Parte de la vigilia en la Feria de Salta y Nogoyá contó con dibujantes.

En conmemoración del 24 de marzo, fecha que marca el golpe cívico-militar en Argentina hace 50 años, se realizó una vigilia en la Feria de Salta y Nogoyá. Constanza Cullen, referente del evento, explicó a Elonce que se organizaron los espacios culturales Chavela y Parientes del Bar para llevar adelante la actividad conmemorativa y festejar la fecha.

Durante la jornada, participaron la peña mundialera, que busca reunir fondos para asistir al Mundial, dibujantes de la revista Análisis y el público en general, generando un encuentro abierto y diverso en la feria. Además, los organizadores ofrecieron empanadas de pescado y un menú de estilo bodegón para quienes asistieron.

Foto: Elonce.

La feria, ubicada en Salta y Nogoyá, funciona hace dos años y combina gastronomía, arte y cultura local, siendo un punto de encuentro para reflexionar y compartir en comunidad, especialmente en fechas de relevancia histórica.

Foto: Elonce.

Humor gráfico como memoria

Maxi Sanguinetti, reconocido dibujante de Paraná, participó del evento junto a colegas como Gustavo Bolzán, Fede Main y Juancito, quienes integran el grupo de humoristas gráficos que colaboró con la vigilia. Los artistas aprovecharon la ocasión para reflexionar sobre la memoria y la justicia a través del humor y el dibujo, brindando una mirada creativa sobre la historia reciente.

Foto: Elonce.

“Es una fecha que ahora se revaloriza con esta cifra redonda, pero siempre buscando preservar la memoria, la justicia contra el olvido”, expresó Sanguinetti. En este sentido, la vigilia buscó combinar el arte con la reflexión, fortaleciendo la importancia de recordar para que hechos históricos como los de 1976 no caigan en el olvido.