“Ocultar la verdad es equivalente a la tortura”, afirmó una sobreviviente del centro de detención La Perla

En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Graciela Geuna, sobreviviente del ex centro clandestino de detención La Perla en Córdoba, compartió con Elonce su testimonio sobre los años que pasó secuestrada durante la última dictadura militar.

La mujer relató los momentos de terror, la muerte de su esposo y las recientes identificaciones de restos humanos gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que han permitido avanzar en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas y sus familias.

Secuestro y vida en La Perla

Geuna narró que fue secuestrada junto a su esposo cuando tenía 20 años: “Nos metieron a cada uno en un baúl. En el trayecto logramos tirarnos cada cual del auto que nos llevaba. En ese momento tiran contra los dos, a él lo matan y a mí me agarran, me meten de nuevo y me meten la cabeza en un baúl. En el fondo, estaba Jorge muerto”.

La sobreviviente explicó que permaneció en el centro La Perla durante dos años: “Calculamos que pasaron entre 2500 y 3000 personas. De esas, tal vez salieron 100 o 200 que estuvieron dos días y los pasaron a la cárcel”. A lo largo su detención, recordó la arbitrariedad y el terror: “No había orden de allanamiento ni detención, estaban vestidos de civil. Eso era lo que generaba el terror”.

Luego, contó cómo finalmente logró escapar: “En 1979 hubo un descontrol. Mi viejo me mandó a la Patagonia, conseguí un pasaporte y un sacerdote me ayudó y salimos juntos en avión. Primero no nos creía nadie que estaban muertos, pero pasó y mataron a muchísima gente en ese campo”.

Hallazgos recientes y búsqueda de la verdad

Geuna destacó la importancia de la investigación forense: “Me llama una amiga querellante. En un informe había una medalla con mi nombre y mi fecha de nacimiento. Esa medalla estaba ahí como esperándome en la superficie”.

Sobre la magnitud de los hallazgos, comentó: “Han identificado cuerpos de 12 personas y una medalla. Son pedacitos de diferente fecha, principios del 76, fines del 77. Se ve que han abierto diferentes fosas con excavadoras y palas”.

Asimismo, señaló la necesidad de mayor participación de las familias: “Tal vez uno puede no ser querellante, pero debería tener acceso y opinion. Naciones Unidas dice que los protocolos de búsqueda y anuncio tienen que ser consensuados con los familiars. Argentina avanzó enormemente en juicio y castigo, pero en búsqueda no tanto”.

Reflexiones sobre la sobrevivencia y la crueldad del sistema

Geuna reflexionó sobre cómo sobrevivió: “Hubo un Coronel que había sido amigo de mi abuelo. Eso hizo que yo durara. Durar no quiere decir vivir”.

Sobre la violencia y arbitrariedad del sistema, agregó: “Estuve un año vendada. Escuchábamos gritos de tortura y no nos podíamos mover ni reaccionar. Era igual que afuera, secuestraban gente y la gente seguía su vida”.

Sobre los métodos de control y violencia durante la dictadura, explicó cómo los sobrevivientes eran parte de un mecanismo sistemático de terror: “Los militares necesitaban testigos de su poder. No es una perversión personal. Es un sistema”, sostuvo, subrayando que la brutalidad no respondía a intereses individuales sino a un aparato organizado de represión.

Graciela Geuna revive su pasado como sobreviviente y familiar de desaparecido

Finalmente, resaltó la situación actual de los familiares. “A nuestros familiares los están desapareciendo todos los días porque los militares condenados saben dónde están y no lo dicen. Ocultar voluntariamente restos es equivalente a tortura”, afirmó.

Graciela concluyó que la memoria y la verdad son fundamentales: “Es un hecho personal muy fuerte para mí, pero es histórico y político. Queremos que se conozca y que la búsqueda de justicia siga avanzando”.