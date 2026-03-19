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Reconocieron al nieto recuperado Gastón Mena, radicado hace 14 años en Paraná

El homenaje se realizó en el CIC II Este, en el marco de la propuesta jueves cultural que tendrá la última actividad la próxima semana con el cinedebate en torno a la película Infancia Clandestina. “Todavía cantamos. Aquellos que nos quisieron callar, que se queden en su casa", dijo Ruberto.

19 de Marzo de 2026
Gastón Mena fue reconocido en el CIC II Este
Gastón Mena fue reconocido en el CIC II Este Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El homenaje se realizó en el CIC II Este, en el marco de la propuesta jueves cultural que tendrá la última actividad la próxima semana con el cinedebate en torno a la película Infancia Clandestina. “Todavía cantamos. Aquellos que nos quisieron callar, que se queden en su casa", dijo Ruberto.

En vísperas al 50° aniversario del último golpe cívico militar, este jueves reconocieron al nieto recuperado Gastón Mena, hijo de Hugo Francisco Mena y Graciela Marta Álvarez, secuestrados el 19 de abril de 197 en José León Suárez, Buenos Aires. El hombre tiene 53 años, está radicado hace 14 años en Paraná y fue

recuperado hace 35 años.

 

El reconocimiento se llevó a cabo en el Centro Integrador Comunitario II Este. En la oportunidad, Mena renovó su pedido de búsqueda de su hermano o hermana, que debería tener 50 años. “En casa había cinco chicos, yo tenía 3 años y mi mamá estaba embarazada de su segundo hijo, tenía 36 semanas.

Reconocimiento al nieto recuperado Gastón Mena

 

Por su parte, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de Paraná, Rubén Clavenzani, sostuvo: “Nos encontramos celebrando que estamos juntos, vivos, la democracia, a 50 años de esa tragedia que significó el terrorismo de Estado, el golpe de 1976”.

 

“Como el testimonio de Gastón hay muchos. Hoy hay distintos lenguajes artísticos para esta conmemoración, en este caso en el CIC del Este, una dependencia municipal”, señaló.

 

Acerca de la recuperación de las 12 identidades en el exCentro Clandestino de Detención “La Perla”, en Córdoba, Clavenzani indicó que se trata de “un logro, es hacerle honor a la Memoria, a la Verdad y a la Justicia, a la perseverancia, a no bajar los brazos. Es para que las nuevas generaciones, las jóvenes generaciones lo vean para poder construir con esperanza”.

 

En ese sentido y en relación al trabajo del Centro de Antropología Forense, Clavenzani sostuvo que es “toda una tarea investigativa y de militancia” y afirmó que “la investigación, la ciencia y el arte son fundamentales para la construcción de una nación”.

Rub&eacute;n Clavenzani
Rubén Clavenzani

 

Este jueves hubo distintos artistas como Silvia Tejeira, Ligia Quiroga, Operativo Geriátrico, Manuel y Andrés Leiva, el Perico Zapata, Carmen Ardoy. “Todavía cantamos. Aquellos que nos quisieron callar, que se queden en su casa, que todavía seguimos cantando. Son 30,000 Memoria, Verdad y Justicia”, afirmó Emilio “Pata” Ruberto.

Emilio Ruberto
Emilio Ruberto

 

Además, se refirió al jueves cultural y adelantó que la propuesta de la próxima semana será un cinedebate con la película Infancia Clandestina, protagonizada por Natalia Oreiro.

Temas:

CIC II Este 24 de marzo Memoria Verdad y Justicia
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