Visibilizan los centros clandestinos de detención en Entre Ríos: identificaron uno nuevo en Paraná

En el marco de los 50 años del golpe militar de la última dictadura en Argentina, el Registro Único de la Verdad de Entre Ríos trabaja para identificar los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención. Mariana Larobina, del Registro, expresó a Elonce: “Es durísimo poder hablar de estos lugares y escuchar los testimonios de las personas que estuvieron en esos espacios y reconocer dónde fueron torturados y secuestrados de manera clandestina”.

La especialista detalló que muchos de estos espacios, hoy cotidianos, fueron utilizados como “centros de terror”: “El Batallón de Comunicaciones del Ejército fue el centro clandestino más grande de la provincia. Por allí pasaron alrededor de 200 detenidos”. En total, hay 299 desaparecidos identificados en Entre Ríos.

Únicamente se logró recuperar el resto de Juan Alberto Osuna, marcando un caso emblemático dentro del trabajo del Registro Único de la Verdad.

Larobina aclaró que los sitios fueron demolidos para ocultar evidencias: “Las víctimas lograron encontrar restos e identificar el suelo. Esto demuestra que eran lugares públicos utilizados de manera clandestina y que la familia no sabía dónde estaban sus seres queridos”.

Centros clandestinos y recorridos de memoria

El Registro organiza recorridos educativos y de memoria para visibilizar estos lugares: “Se está usando un colectivo turístico como Colectivo de la Memoria, recorriendo diferentes centros clandestinos y acompañados por sobrevivientes que cuentan sus testimonios. Hasta el momento, en Paraná se identificaron 16 centros clandestinos”.

Entre ellos, escuelas, dependencias del ejército y la policía fueron testigos de secuestros y torturas. “Por ejemplo, Tierra Bomba, en Córdoba e Italia, funcionó como Dirección de Investigaciones de la Policía y estuvo vinculado a desapariciones previas al golpe. Allí estuvo Pichón Sánchez, el primer secuestrado en la provincia, desaparecido y asesinado”, explicó Larobina.

También mencionó el Museo de Bellas Artes y la Comisaría de El Brete. Asimismo, descubrieron otros centros en Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia

A raíz de una investigación realizada por el equipo del Registro Único de la Verdad, se logró dar cuenta de un nuevo centro clandestino en la capital entrerriana. Larobina explicó que, aunque la zona pertenece al predio del ejército, hasta ahora no estaba identificado: “Todavía está en investigación, pero es un centro clandestino que no teníamos registrado y que las víctimas pudieron señalar, indicando ‘fue acá’”. Este hallazgo refuerza la importancia de seguir documentando y reconociendo los espacios donde se cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

La especialista subrayó la importancia de transmitir esta historia a las nuevas generaciones: “Era un momento de mucha militancia política y cambios en el mundo entero. Los jóvenes comenzaron a militar por un país más inclusivo, y eso fue visto como peligroso por el régimen. Había que hacer desaparecer a quienes pensaban diferente”.

Memoria, educación y testimonio

Larobina reflexionó sobre la vida cotidiana arrebatada durante la dictadura: “En lo cotidiano, ¿qué se perdió? Juntarse con amigos en la plaza, terminar una carrera universitaria. Muchas personas no pudieron volver a estudiar tras años de secuestro”.

Finalmente, destacó la importancia de difundir estos testimonios y lugares de memoria. “Es fundamental poder mostrar lo que sucedió en nuestra ciudad. Esto no es solo recordar a los desaparecidos, sino comprender el alcance de la represión y garantizar que nunca se repita”, concluyó.