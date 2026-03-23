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Política

Marcha por la Memoria, Verdad y Justicia: detalles de la convocatoria en Paraná

La Marcha por la Memoria, Verdad y Justicia se llevará a cabo este martes en Paraná, con una amplia convocatoria y fuertes definiciones sobre el contexto actual.

23 de Marzo de 2026
Imagen de la marcha del año pasado.
Imagen de la marcha del año pasado. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La Marcha por la Memoria, Verdad y Justicia se llevará a cabo este martes en Paraná, con una amplia convocatoria y fuertes definiciones sobre el contexto actual.

En el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado en Argentina, este martes se realizará la Marcha por la Memoria, Verdad y Justicia en la ciudad de Paraná. La convocatoria reunirá a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y ciudadanos en general, en una jornada que combina reclamo, memoria y expresión cultural.

 

La militante de la agrupación HIJOS, Clarisa Sobko, destacó el valor histórico de esta movilización al señalar: “A mí también me gusta decir que, bueno, llevamos medio siglo también de lucha”. En esa línea, remarcó la importancia de sostener la memoria en un contexto que definió como complejo para los derechos en el país.

 

Sobko también puso en perspectiva los avances logrados en estas décadas: “En un contexto tan doloroso y tan atroz de tanto retroceso en los derechos de las personas de Argentina, mirar hacia atrás y ver todo lo que hemos hecho y ser vanguardistas en el mundo”.

 

Memoria, ciencia y lucha colectiva

 

Durante la entrevista a Elonce, la referente de HIJOS subrayó el papel clave de la ciencia en los procesos de memoria, verdad y justicia, en particular el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. “Es un equipo que se constituyó como único. Vos ves cómo hemos creado nuevas realidades y a la vez se ha formado a las personas en ciencia”, explicó.

 

Clarisa Sobko. Foto: Elonce.
Clarisa Sobko. Foto: Elonce.

 

En ese sentido, resaltó los avances en la identificación de personas desaparecidas a través del denominado índice de abuelidad, una herramienta genética que permitió restituir identidades. “Fue un desarrollo científico en donde las Abuelas de Plaza de Mayo tuvieron muchísimo que ver a través de la lucha”, afirmó.

 

Al mismo tiempo, Sobko expresó preocupación por la coyuntura actual: “Entendemos que uno de los peores momentos de la Argentina”, sostuvo, al tiempo que cuestionó el accionar del Gobierno nacional y denunció retrocesos en materia de derechos humanos.

 

Convocatoria, recorrido y sentido de la marcha

 

La Marcha por la Memoria, Verdad y Justicia en Paraná tendrá su punto de concentración a las 17 en plaza Sáenz Peña. Desde allí, los participantes iniciarán un recorrido que este año presentará algunas modificaciones respecto a ediciones anteriores.

 

“Vamos a hacer un recorrido que cambia un poquito: pasamos por calle Santa Fe, doblamos por Alameda de la Federación y volvemos a entrar por Buenos Aires, donde está el Museo de Bellas Artes, que fue un centro clandestino de detención y tortura”, detalló Sobko.

 

El cierre de la movilización será en Plaza Alvear, un sitio cargado de simbolismo, donde se colocó una segunda placa en homenaje a los desaparecidos tras la vandalización de la primera. “La marcha es el encuentro, el reencuentro, el hablar, disfrutar de intervenciones artísticas”, concluyó, destacando el carácter colectivo y cultural de la jornada, que renueva cada año el compromiso con la memoria.

 

Este martes será la marcha por la Memoria, Verdad y Justicia

Temas:

Memoria Verdad y Justicia marcha
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