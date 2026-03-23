Día por la Memoria, Verdad y la Justicia: teatro y reflexión en Ferrero Cantina Cultural

En la previa del Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, se vivió una jornada cargada de emoción y reflexión en Ferrero Cantina Cultural de Paraná, donde se presentó una obra teatral que busca reconstruir la memoria colectiva. La propuesta artística, titulada “Los dos demonios”, convocó a vecinos y público en general en un espacio atravesado por el arte y el compromiso social.

La función se desarrolló este lunes por la noche, a pocas horas de una fecha clave para la historia argentina, y formó parte de una serie de intervenciones teatrales pensadas para generar conciencia. La obra propone un recorrido sensible sobre los años de la última dictadura, apelando a distintos lenguajes escénicos para interpelar al espectador.

El director de la obra explicó que el proyecto nació en 2020, en plena pandemia, y fue estrenado al año siguiente en el CIC II durante el mes de la memoria. “El teatro siempre se vio como una herramienta de crítica y de estar con otros. Nosotros tratamos de brindar homenaje a ese arte y la temática es parte de lo que queremos cultivar como memoria”, sostuvo.

Una historia local que interpela

La actriz y dramaturga Sabrina destacó que la obra aborda el caso de “los Mellis” en Paraná, poniendo el foco en la historia de sus padres y en las consecuencias humanas de la dictadura. “Es muy movilizante. Nos atravesó como personas y buscamos transmitirlo con un lenguaje accesible para todo el público, incluso con el uso de títeres”, explicó.

Foto: Elonce.

El uso de recursos escénicos diversos permite que la obra llegue a distintos públicos, generando empatía y reflexión. La intención del elenco es que cada espectador pueda conectar con lo ocurrido, incluso quienes no vivieron esa etapa histórica.

“Que no se vuelva a repetir, que no tengamos ese nivel de crueldad y que no se minimice lo que pasó”, expresó Sabrina, remarcando la importancia de sostener la memoria activa. En ese sentido, destacó el valor de estas producciones para acercar la historia a nuevas generaciones.

El arte como construcción de memoria

Foto: Elonce.

Durante la jornada, también se escucharon reflexiones del público presente, que valoró la iniciativa como una forma de mantener viva la memoria colectiva. “No podemos olvidar porque tenemos que construir multiplicando nuestros derechos”, expresó una de las asistentes.

El encuentro en Ferrero Cantina Cultural dejó en evidencia el rol del arte como herramienta de transformación social. A través del teatro, se generó un espacio de encuentro donde la memoria, la identidad y la justicia se pusieron en el centro del debate.