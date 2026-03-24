El video del Gobierno por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

El Gobierno de Javier Milei publicó este martes 24 de marzo un extenso video en sus cuentas oficiales con motivo de los 50 años del golpe militar que dio inicio a la última dictadura en Argentina.

La gestión libertaria reiteró la idea de una "memoria completa" y mostró el testimonio de una nieta recuperada de familia militar y un hijo de un militar secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo.

La pieza audiovisual, en el mismo tono que los difundidos en 2024 y 2025, se titula “Las víctimas que quisieron esconder” y tiene una hora y 15 minutos de duración. Ayer se había anticipado un adelanto.

Un texto en letras blancas con fondo negro comienza acusando al kirchnerismo de usar fondos públicos para "imponer un relato" con el objetivo de "construir nuevas mayorías de poder" y dice que así "miles de víctimas del accionar estatal, para estatal y de los grupos guerrillero-terroristas fueron ignoradas, marginadas y silenciadas".

Durante los 74 minutos del video oficial publicado a medio siglo del inicio de la última dictadura, se escuchan exclusivamente dos testimonios: el Miriam Fernández, nieta recuperada número 127 por Abuelas de Plaza de Mayo, y Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, un militar que trabajaba en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María que fue secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

En el inicio se presenta la consigna “24 de Marzo - Día de la Memoria por la Verdad y Justicia - Completa”, resignificando el nombre con el que históricamente se recuerda la fecha considerada feriado nacional desde 2006.

“Para sanar como ciudadanos tenemos que contar la historia verdadera. La sociedad creyó un relato que no fue real, no fue completo”, dice Mirian Fernández y cuenta que recuperó su identidad en 2017.

En tanto, el hijo del exmilitar habla de la historia de su padre. “De la historia argentina es el secuestro más largo”, asegura en el video filmado en el interior de la Casa Rosada. “Creo que es momento de convocar a la unión y a la reconciliación de los argentinos”, agrega.

El video completo