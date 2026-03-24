Rosario Romero recordó el golpe y reafirmó el compromiso con la democracia

La intendenta de Paraná difundió un mensaje a 50 años del golpe militar y destacó la importancia de la memoria, la verdad y la justicia para consolidar una sociedad con más derechos y paz social.
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, recordó este 24 de marzo el golpe cívico-militar de 1976, al cumplirse 50 años del inicio de la última dictadura en Argentina, y destacó la necesidad de sostener el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.
El mensaje fue difundido a través de un video en sus redes sociales, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha que convoca a la reflexión sobre uno de los períodos más oscuros de la historia nacional.
“Hoy recordamos, a 50 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, uno de los episodios más trágicos de nuestra historia”, expresó la jefa comunal en el inicio de su mensaje.
En ese sentido, hizo referencia a las consecuencias de las interrupciones institucionales en el país y señaló: “Cada ruptura del sistema democrático en la Argentina generó sufrimiento, pero aquella dictadura en particular desplegó un plan sistemático de retroceso económico, pérdida de derechos y una represión sin precedentes”.
Asimismo, remarcó la magnitud de las violaciones a los derechos humanos durante ese período: “con 30 mil personas desaparecidas y robo sistemático de bebés que aún estamos buscando”.
Memoria y compromiso con el futuro
Romero también subrayó el valor de la memoria como herramienta para construir una sociedad más justa y afirmó: “Recordar no es mirar al pasado, es construir futuro”.
En esa línea, destacó la importancia de la democracia como base del desarrollo social: “Es valorar la democracia que supimos defender y reafirmar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia”.
Finalmente, concluyó que estos principios son fundamentales para el presente y el porvenir del país al señalar: “porque solo así podemos seguir construyendo una Argentina con más derechos y más paz social”.