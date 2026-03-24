Taty Almeida a 50 años del golpe de Estado: "Sigan luchando y resistiendo, no nos han vencido"

En el marco de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, reafirmó su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, y lanzó un mensaje directo al Gobierno nacional. “Que sepa Javier Milei y compañía que ¡no nos han vencido!”, sostuvo en referencia al Presidente.

Almeida evocó cómo era su vida antes del golpe cívico militar. Recordó que ejerció como docente hasta el nacimiento de sus hijos y que luego se dedicó a la familia, en un entorno profundamente ligado a las Fuerzas Armadas.

“Las locas seguimos de pie”

Su hijo, Alejandro Almeida, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, fue desaparecido durante la dictadura, un hecho que transformó su vida para siempre.

“Mi vida era tranquila... Toda mi familia, eran militares y yo me crié en ese ambiente. Alejandro siempre me abrazaba y me decía 'esta gorilita de mierda y, sin embargo, la quiero'”, relató.

A sus 96 años, la histórica militante puso el foco en la continuidad de la lucha: “Quedamos tres madres y dos abuelas. Así que cuando ya no estemos hemos pasado la posta, de a poquito. A pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie”.

En ese sentido, destacó el rol de las nuevas generaciones como garantía del legado: “El legado estaba garantizado por nuestros nietos y biznietos. Esa es la alegría que tenemos. Así como fui con mis hijos a dar charlas a los colegios, ahora están los biznietos”. Y agregó, conmovida: “Los jóvenes me aplauden y me dicen: ‘Taty, estamos con vos’. Es muy conmovedor”.

Críticas al presente y defensa de la memoria

Consultada sobre lo que considera que no cambió en estas cinco décadas, Almeida apuntó contra el actual contexto político. “Lo que realmente me indigna, sobre todo este gobierno de Milei y compañía, que quieran negar lo que se sabe que es real”, afirmó, en referencia a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

En ese sentido, agregó: “Tiraron por el aire a madres, vaya a saber cuántos de nuestros hijos y se apropiaron de bebés”.

También cuestionó la situación social actual: “Además, no me entra en la cabeza que haya gente que diga 'hay que esperar a ver qué pasa', ¿esperar qué? La gente piensa en comer o comprar remedios”.

La lucha histórica de Madres de Plaza de Mayo

A pesar del dolor, Almeida destacó el recorrido de las Madres de Plaza de Mayo a lo largo de estos años. “Lo que más me enorgullece es que las locas seguimos de pie, a pesar de las sillas de ruedas, los bastones”, expresó.

Además, señaló el proceso personal que atravesó: “Me enorgullece que yo misma haya llegado a comprender a Alejandro. No pude decírselo porque lo desaparecieron”.

En el cierre, la referente de derechos humanos se dirigió a los jóvenes con un llamado a la continuidad de la lucha: “No bajen los brazos, sigan luchando y resistiendo, como lo hemos hecho nosotras y seguiremos haciendo. Que sepa Milei y compañía: ¡No nos han vencido!”.

A medio siglo del golpe, la voz de Taty Almeida volvió a poner en primer plano la vigencia de la memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos en la Argentina.