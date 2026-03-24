50 años del Golpe: “Hay una primavera de la memoria”, dijo Manuel Ramat

En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Manuel Ramat, vecino de Paraná, compartió su testimonio sobre el secuestro, la tortura y la persecución que sufrió durante la última dictadura militar, así como el asesinato de su hermano. Su relato reconstruyó en primera persona los hechos vividos antes y después del golpe de Estado de 1976.

“Este testimonio que es uno de los muchos más de sufrimiento, de la persecución que sufrimos durante muchos años”, expresó Ramat al iniciar su relato, en el que remarcó que la violencia comenzó incluso antes del golpe.

El ex detenido explicó que ya en 1975 existía una fuerte persecución política en la provincia. “Tenemos que decir que comenzó en democracia, con un grupo parapolicial que se llamaba el Comando Paraná, que permanentemente amenazaba y nos perseguía”, sostuvo, y recordó el caso de un militante desaparecido y luego hallado muerto con signos de tortura.

Persecución, exilio y secuestro

Ramat detalló que debió abandonar la ciudad para resguardar su vida. “Me tuve que ir primero a la provincia, luego a Buenos Aires, escapándome porque no tenía ninguna garantía para mi vida”, afirmó.

Según relató, la persecución se intensificó con el correr de los meses: “Ya no se sabía qué es lo que sucedía y no había ninguna garantía para la vida ni para la seguridad de nadie”.

El 30 de septiembre de 1976 fue finalmente secuestrado. “Tres meses antes habían asesinado a mi hermano en Campana”, recordó, al tiempo que indicó que años después el responsable fue condenado a prisión perpetua.

Ramat explicó que su detención se dio bajo la promesa de un procedimiento legal, que luego derivó en su traslado clandestino. “Aparentemente entré en jefatura, pero después me encapuchan, me esposan y me meten en el baúl del auto”, señaló.

Torturas y centros clandestinos

El testimonio incluyó detalles de su paso por centros clandestinos de detención. “Estuve dos meses aproximadamente… con la amenaza permanente de que me iban a matar. ‘Vos sos boleta, nadie sabe que vos estás acá’, me decían”, relató.

También describió las condiciones de cautiverio: “La tortura era a cualquier hora, a veces a la hora de la comida o sobre todo a la noche. No teníamos descanso”, expresó.

Ramat señaló que incluso era obligado a escuchar la tortura de otras personas. “Es desgarrador oír los gritos de una persona a la cual le están torturando”, manifestó.

Permaneció detenido durante toda la dictadura y recuperó la libertad en 1984.

Memoria activa

El sobreviviente también denunció que la persecución continuó en democracia. “Cuando salí en libertad la persecución no terminó”, aseguró, al recordar dificultades para reincorporarse laboralmente.

Finalmente, reflexionó sobre la actualidad y la importancia de sostener la memoria colectiva. “Hay como una primavera de la memoria, con todas las actividades y con los testimonios que están apareciendo, que desmienten todo el negacionismo que quieren instaurar desde las más altas esferas”, dijo para recordar que el actual presidente “fue asesor del genocida (Antonio) Bussi y aseveró: “pero la historia surge como la hiedra, brota y trepa, y para nosotros esto es una primavera de la memoria”, concluyó. Elonce.com

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