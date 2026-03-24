Sabrina Gullino: “La restitución de un nieto es la restitución de una parte de la historia del pueblo”

El Día de la Memoria en Paraná volvió a poner en primer plano los reclamos por verdad y justicia, y en ese marco Sabrina Gullino Valenzuela Negro renovó públicamente, la búsqueda de su hermano mellizo, apropiado durante la última dictadura militar, al participar de la movilización que se realizó este martes en la capital entrerriana.

Nacida en marzo de 1978 en el Hospital Militar de Paraná durante el cautiverio de su madre, Gullino restituyó su identidad en 2008 y desde entonces mantiene una lucha constante por encontrar a su hermano. “Soy la nieta restituida por las abuelas número 96, y también, estoy marchando para revitalizar un poco la búsqueda del “melli” (en referencia a su hermano apropiado)”, expresó durante la entrevista con Elonce.

En ese sentido, insistió en la necesidad de exigir a quienes poseen información, sobre la identidad de su hermano, que aporten datos concretos. “Los que tienen la información son los que lo tienen que decir, dónde está el Melli. Torrealday, Rossi y los testigos que sepan algo, tienen que romper ese pacto de silencio para decir dónde está”, afirmó, al tiempo que pidió que hablen para esclarecer lo ocurrido.

La reconstrucción de los hechos y las responsabilidades

Gullino recordó que tanto ella, como su mellizo, permanecieron internados durante más de 20 días en el Instituto Privado de Pediatría (IPP), donde se registró el ingreso de ambos, pero sin datos completos de sus responsables. “Sabemos que nosotros atravesamos más de 20 días en el IPP y sabemos que nos dieron el alta el 27 de marzo del 1978, que a mí me dejaron abandonada en el Hogar del Huérfano y del Melli, ahí se pierde todo rastro”, relató en diálogo con Elonce.

En relación a la documentación del caso, subrayó la relevancia de los registros hospitalarios en el proceso judicial. “El acta de ingresos y egresos fue una prueba muy importante en el juicio conocido como IPP”, explicó Gullino Valenzuela Negro, al señalar que allí se constató la existencia de mellizos provenientes del Hospital Militar, aunque sin identificación de los responsables.

Asimismo, remarcó que la Justicia determinó responsabilidades en la apropiación. “Son responsables porque la justicia los condenó como partícipe necesario a Torrealday y como partícipe secundario a Rossi en la apropiación y sustitución de identidad tanto mía como del Melli”, sostuvo, al calificar los hechos como “gravísimos delitos”.

El reclamo vigente: “Que digan dónde está”

La entrevistada enfatizó el carácter de lesa humanidad de estos delitos y cuestionó el silencio sostenido durante décadas. “Son delitos de lesa humanidad, por robar un chico o participar del robo de ese chico y durante más de 30 años no decir la verdad, que eso es lo más doloroso”, manifestó.

En ese contexto, destacó la consigna central de la movilización. “Acá están cantando que digan dónde está. Y yo creo que esa es la frase de esta marcha”, expresó, al resumir el reclamo colectivo de los organismos de derechos humanos. “Que digan dónde están nuestros seres queridos. Ese es el reclamo”, afirmó Sabrina a Elonce.

Consultada sobre su búsqueda personal, Gullino fue contundente: “Yo creo que es uno de los objetivos de mi vida poder encontrarlo, saber que está bien”. No obstante, aclaró que su prioridad es la reparación, incluso, si su hermano decidiera no vincularse con la familia.

Identidad, memoria y cuestionamientos actuales

La mujer remarcó que la restitución de identidad trasciende lo individual. “No es solamente para ese nieto, es para la familia, la restitución de la identidad de una partecita de nuestro pueblo”, reflexionó, al destacar el impacto social de estos procesos.

En ese marco, defendió el rol del Estado en la reparación de estos delitos. “Cuando hay un delito de apropiación de un menor, en el marco del terrorismo de Estado, que es un delito gravísimo, ya que es el mismo Estado el que tiene que poner los recursos para que se termine ese delito”, afirmó a Elonce, al considerar que se trata de un derecho tanto individual como colectivo en referencia al video dado a conocer sobre la nieta Nº127.

Sabrina también cuestionó discursos que relativizan lo ocurrido durante la dictadura y las “narrativas negacionistas de este Gobierno nacional que quiere confundirlo todo y que trae al tapete la cuestión de la memoria completa, como si nosotros no quisiéramos la memoria completa”, remarcó enfáticamente Gullino.

“Yo quiero la memoria completa. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde están los cuerpos de mis papás desaparecidos?”, planteó en diálogo con Elonce, en rechazo a las posturas negacionistas.

Críticas políticas y alerta sobre la democracia

Gullino vinculó el terrorismo de Estado con un proyecto económico y trazó paralelismos con la actualidad. “La dictadura cívico-militar perseguía un claro objetivo que era económico que tiene muchas similitudes al que está llevando adelante actualmente el Gobierno nacional”, indicó a Elonce, y sostuvo que existen similitudes con políticas actuales.

En ese sentido, advirtió sobre un posible retroceso democrático. “Parece que estamos retrocediendo en materia de democracia”, expresó, al señalar que la “democracia aún mantiene deudas” con sectores vulnerables.

Finalmente, cuestionó medidas del Gobierno nacional en distintas áreas. “No implementar la ley de financiamiento universitario, la ley de discapacidad, no mejorarle la calidad de vida a los jubilados, porque los jubilados no sobran en nuestra sociedad, sino que trabajaron toda su vida para recibir esa jubilación. Que un Estado no cumpla la ley es gravísimo, es lindante a lo autoritario y que busca debilitar la democracia”, concluyó, al alertar sobre el impacto social de esas decisiones.