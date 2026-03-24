Se replica en Paraná la Marcha por la Memoria: testimonios e imágenes de este 24 de Marzo

REDACCIÓN ELONCE
Comenzó la Marcha por la Memoria pasadas las 17 de este martes feriado en Paraná. Elonce registra en vivo en testimonios e imágenes la jornada de reflexión y expresión cultural de los paranaenses.
Comenzó la Marcha por la Memoria pasadas las 17 de este martes feriado en Paraná. Elonce registra en vivo en testimonios e imágenes la jornada de reflexión y expresión cultural de los paranaenses, a 50 años del comienzo de la última Dictadura Cívico Militar en nuestro país
La convocatoria inició en Plaza Sáenz Peña, desde donde los participantes marchan hasta Plaza Alvear, donde se desarrollará el acto central de la jornada y se dará lectura al documento único elaborado por la Multisectorial por los Derechos Humanos.
Durante la movilización, los participantes expresaron consignas vinculadas a la memoria colectiva, la defensa de los derechos humanos y el rechazo al negacionismo.
“Marcho por la memoria y la justicia, para que no vuelva a pasar”, expresó una de las asistentes, mientras que otros manifestaron la importancia de “sostener la memoria y estar presentes por quienes no están”.
“Con este gobierno, no podemos permitir que se siga estableciendo lo que está pasando; tenemos que ser muchos en la calle”, insistió uno de los jóvenes.
“Marchamos por el peligro del momento que vivimos por un gobierno, que es una dictadura votada y cuya cuestión económica nos recuerda aquella época. Pero seguimos sosteniendo la verdad y la justica, que todavía falta por los compañeros que permanecen desaparecidos, hay muchos chicos apropiados, son 400 que no sabemos dónde están y queremos que aparezcan. Marchamos por el dolor que nos produjo la sangrienta dictadura; hoy es un día triste por muchos excelentes compañeros que ya están y que peleaban por los derechos de todos, como lo hacemos hoy, y nos preguntamos si nos pasará lo mismo”, expuso la referente de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, Alicia Glausser.
Otro de los jóvenes presentes dijo marchar “por la memoria, para homenajear a los desaparecidos, para que no se olvide lo que pasó, como los mensajes del Presidente Milei que miente sobre la situación que se vivió”.
“Nos sumamos a la marcha porque es importante estar presente y decir `Nunca Más´ a un Estado terrorista”, sumó una joven. “Para no volver a repetir los mismos errores del pasado y que todos, en base a nuestra memoria, podamos ir hacia un lugar mejor como comunidad, además de abrir los ojos ante lo que sucede en el país”, fundamentó otra.