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Rumores de reconciliación: Sofía Gonet y Pettinato habrían coincidido en Cariló

La influencer y el conductor volvieron a quedar en el centro de la escena tras ser vistos en el mismo destino durante el fin de semana largo; versiones, testimonios y movimientos en redes alimentan los rumores.

24 de Marzo de 2026
Sofía Gonet y Homero Pettinato.
Sofía Gonet y Homero Pettinato.

La influencer y el conductor volvieron a quedar en el centro de la escena tras ser vistos en el mismo destino durante el fin de semana largo; versiones, testimonios y movimientos en redes alimentan los rumores.

La influencer Sofía Gonet volvió a quedar en el centro de la escena luego de que surgieran versiones que la vinculan nuevamente con Homero Pettinato, tras una separación marcada por conflictos y exposición mediática.

 

En las últimas horas, trascendió que ambos habrían coincidido en Cariló durante el fin de semana largo, lo que despertó especulaciones sobre una posible reconciliación.

 

Las versiones comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y programas de espectáculos, donde se analizan los movimientos recientes de ambos.

 

 

Versiones y coincidencias en redes

 

El tema tomó fuerza luego de que en el ciclo televisivo SQP pusieran en duda la versión inicial de la influencer sobre su viaje. “Si uno va a los tapes, la puede haber escuchado decir que se iba a Cariló con sus amigas, pero en sus historias no se vio a ninguna”, señalaron.

 

Además, remarcaron que en las publicaciones se observaban detalles que no coincidían con ese plan. “A las amigas nunca se las vio, tampoco el hotel”, agregaron en el programa.

 

Sofia Gonet y Homero Petinatto tuvieron una separaci&oacute;n muy polémica.
Sofia Gonet y Homero Petinatto tuvieron una separación muy polémica.

 

En paralelo, surgió otro dato que llamó la atención: Homero Pettinato también habría estado en el mismo destino, lo que alimentó las sospechas de un reencuentro.

 

Testimonios que refuerzan las sospechas

 

A las versiones se sumaron comentarios desde el entorno cercano que aportaron más indicios sobre el vínculo entre ambos.

 

“Vivo en el mismo edificio que Homero y me cruzo más veces a la Reini en el ascensor que al encargado”, habría relatado una vecina al periodista Nico Peralta.

Por su parte, Yanina Latorre también opinó sobre la situación y recordó el historial de la pareja. “Si los dos hicieron semejantes denuncias, seguir juntos me parece una toxicidad”, expresó.

Temas:

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