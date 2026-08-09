El puerto de Concepción del Uruguay prepara nuevas exportaciones de madera y soja

El Puerto de Concepción del Uruguay carga 20.000 toneladas de madera para exportar a India y prepara otro embarque con 16.000 toneladas de harina de soja hacia Europa. Con ambas operaciones alcanzará 12 exportaciones durante 2026.
El Puerto de Concepción del Uruguay carga 20.000 toneladas de madera y prepara otra exportación de harina de soja, en el marco de dos nuevas operaciones internacionales que permitirán alcanzar los 12 embarques realizados durante 2026. La actividad se mantuvo con normalidad pese a la creciente registrada en el río Uruguay.
El pasado viernes ingresó al puerto entrerriano el buque Beyond 2, de bandera de las Islas Marshall y proveniente del puerto de Abiyán, en Costa de Marfil. La embarcación comenzó a recibir unas 20.000 toneladas de troncos de pino y eucalipto a granel.
La mercadería tendrá como destino el puerto de Kandla, ubicado en la costa oeste de India y considerado uno de los puntos de mayor movimiento de cargas de ese país. La empresa Urcel Argentina se encuentra a cargo de la operación integral del embarque.
Doce exportaciones durante 2026
Mientras se desarrolla la carga del Beyond 2, comenzó la preparación logística para una nueva operación prevista para el viernes 14 de agosto, cuando está programado el arribo del buque Windermere.
El ultramarino, de bandera liberiana, llegará procedente del puerto de Douala, en Camerún, y cargará 16.000 toneladas de harina de soja genéticamente no modificada, que tendrá como destino el mercado europeo.
La operación será realizada por Entre Ríos Crushing y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), mientras que la mercadería será exportada hacia Dinamarca. Con estos dos movimientos, el Puerto de Concepción del Uruguay sumará 12 exportaciones en lo que va del año.
Más de 1,3 millones de toneladas exportadas
Según la información oficial, el puerto recibió 73 buques durante los últimos tres años y alcanzó un volumen acumulado de 1,3 millones de toneladas exportadas desde Concepción del Uruguay.
El presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (EAPCU), Marcos Di Giuseppe, destacó el trabajo necesario para sostener las operaciones en un escenario económico cambiante.
“Gestionar en la incertidumbre implica el esfuerzo de todos los días para lograr seguir exportando, proteger la infraestructura y dar respuesta al sector privado en sus actividades comerciales. Eso es lo que nos permite no solo exportar, sino también proteger las fuentes de ingreso”, remarcó.
La creciente no afectó las operaciones
La actividad portuaria continuó desarrollándose con normalidad pese al aumento experimentado por el río Uruguay durante los últimos días. Los trabajos se concentraron en los muelles 14, 15 y 16.
Desde el puerto explicaron que estos sectores se encuentran ubicados a una cota de 7,70 metros, casi dos metros por encima del pico máximo alcanzado por la reciente creciente frente a Concepción del Uruguay.
Esta característica de la infraestructura permitió mantener las operaciones y continuar con el cronograma establecido para los embarques internacionales, mientras se monitoreó la evolución del río.
El impacto de las exportaciones en el empleo
Di Giuseppe también destacó la importancia de ampliar los tipos de productos que salen desde la terminal entrerriana y sumar nuevos destinos internacionales.
“La diversificación de cargas y la sumatoria de mercados internacionales potencia el trabajo portuario, sosteniendo y fortaleciendo una fuente laboral cuyo impacto económico se refleja directamente en la economía de nuestra ciudad, ya que cada uno de estos embarques demanda más de 400 puestos de trabajo directo, a lo que hay que sumar las implicancias indirectas a lo largo de las diferentes cadenas productivas”, afirmó.
De esta manera, después de completar el embarque de las 20.000 toneladas de madera hacia India, el puerto se prepara para recibir el viernes 14 al Windermere y avanzar con una nueva exportación de harina de soja hacia Dinamarca.