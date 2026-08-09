Emocionante mensaje de un joven para Lionel Messi durante la despedida de su papá

Un joven llevó un emocionante mensaje para Lionel Messi hasta las inmediaciones del cementerio donde este domingo se realizó la despedida de Jorge Messi. En medio de una ceremonia íntima y reservada, cientos de hinchas se acercaron para expresar su acompañamiento al capitán de la Selección Argentina y su familia.

Durante la madrugada y las primeras horas de la jornada, los alrededores de El Prado Cementerio Privado, ubicado en Pérez, sobre la ruta nacional 33, comenzaron a poblarse de mensajes. Detrás de las rejas aparecieron carteles con frases como “Fuerza Lionel, te amamos por siempre”, “El mundo está con vos” y “Fuerza Leo”.

Entre quienes llegaron hasta el lugar estuvo un joven vestido con la camiseta de la Selección Argentina, quien contó a Infobae que vivió a pocas cuadras del cementerio y decidió preparar especialmente un cartel para acompañar a Messi durante la despedida de su padre.

“Lo traje para motivarlo y consolarlo”

“Lo que me motivó es que viví a seis cuadras de este cementerio y que justo esté Messi, que es una persona maravillosa. Lo traje (al cartel) para motivarlo y consolarlo. Para que siga para adelante”, comentó el joven.

También explicó que había preparado el mensaje durante la noche anterior y que inicialmente intentó acercarlo al lugar, aunque las condiciones del momento hicieron que postergara la iniciativa.

“Lo hice anoche. Vine ayer, pero no lo pude pegar por cómo se presentó la situación, había poca gente y hacía frío. No es lo mismo que ahora, que hay más gente y está soleado. Lo hice anoche a las apuradas antes de venir para acá”, relató.

El acompañamiento de los hinchas (foto RS Fotos)

El mensaje de fuerza para Lionel Messi

Antes de retirarse, el joven dedicó unas palabras directamente al capitán argentino: “Mucha fuerza y que no baje los brazos. Que siga para adelante que va a poder pasar este momento difícil”.

La expresión se sumó a las numerosas muestras de cariño que recibió la familia durante el fin de semana. Hinchas también se acercaron hasta la vivienda donde Lionel pasó parte de su infancia y dejaron banderas, camisetas y telas con mensajes de acompañamiento.

Mientras tanto, dentro del cementerio, la familia Messi realizó la despedida de Jorge bajo estricta reserva. Los accesos permanecieron restringidos y solamente pudieron ingresar familiares, allegados directos y vehículos autorizados.

El Prado, el cementerio elegido para despedir los restos de Jorge Messi (fuente ElDoce)

Una despedida bajo estricta intimidad

Lionel Messi había arribado a Rosario durante la noche del sábado para reunirse con su familia y participar del último adiós a su padre. La ceremonia continuó este domingo y finalizó pasado el mediodía.

Durante esas horas se mantuvo un dispositivo de seguridad en el cementerio, mientras la prensa permaneció fuera del predio. La decisión de la familia fue preservar la intimidad durante toda la despedida.

En paralelo, las muestras de afecto se multiplicaron en diferentes puntos de Rosario. El frente de la vivienda donde Lionel vivió durante su infancia se transformó en un lugar de homenaje, con camisetas argentinas, banderas y mensajes dirigidos al futbolista y sus familiares.

Así quedó el altar que los fanáticos crearon en memoria de Jorge Messi (foto Reuters)

El acompañamiento del mundo del fútbol

Jorge Messi era padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, fruto de su matrimonio con Celia Cuccittini. Durante décadas tuvo un papel central en la carrera profesional del capitán argentino, aunque mantuvo un perfil público considerablemente más bajo que el de su hijo.

Entre otras tareas, acompañó a Lionel durante sus primeros pasos en Europa y estuvo junto a él en Barcelona durante aquella etapa decisiva de su adolescencia. Con el paso de los años, también se desempeñó como representante del futbolista y gestionó distintos aspectos vinculados con su carrera.

Tras conocerse su fallecimiento, diferentes instituciones del fútbol expresaron sus condolencias. Newell’s Old Boys recordó que Jorge Messi “fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”.

La Liga Profesional también acompañó públicamente a la familia: “En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!“.

Las expresiones institucionales se combinaron con los gestos espontáneos de los hinchas que llegaron hasta distintos lugares vinculados con la familia. Entre ellos quedó el sencillo cartel preparado durante la noche por un joven que quiso dejarle a Lionel Messi un mensaje concreto en uno de los momentos más difíciles: que encuentre fuerzas para seguir adelante.