Fue a buscar un globo sonda, lo persiguió un “tigre” y sobrevivió varios días en el monte

Oscar Antonio González Caballero, de 57 años, había viajado desde Paraguay para recuperar un globo sonda. Se perdió en el monte tras ser perseguido por un animal y aseguró que pasó las noches refugiado en las copas de los árboles.
Oscar Antonio González Caballero, de 57 años, fue encontrado con vida este domingo después de permanecer varios días perdido en el monte misionero, adonde había ingresado para recuperar un globo sonda utilizado en un proyecto académico y técnico. Tras el rescate, contó que fue perseguido por un animal al que describió como un “tigre”, perdió su celular y su linterna y debió refugiarse en las copas de los árboles para pasar las noches.
El profesor paraguayo había ingresado a la Argentina a comienzos de la semana luego de que el rastreador GPS del dispositivo, lanzado desde Paraguay, marcara como punto de caída un sector rural cercano al kilómetro 22 de Colonia Mado. Según la denuncia presentada posteriormente por su hija ante la Policía paraguaya, González Caballero viajó el lunes 3 de agosto y cruzó hacia territorio argentino por el paso fronterizo Tancredo Neves.
Debido a las dificultades para trasladarse hasta el lugar donde presumiblemente había caído el equipo, esa noche se alojó en la vivienda de un poblador ubicada en el kilómetro 18 de Eldorado, en un sector conocido como Las Delicias. Desde allí tenía previsto continuar a pie hacia la zona señalada por el GPS.
La última comunicación antes de desaparecer
La última comunicación que González Caballero mantuvo con su familia se produjo durante las primeras horas del martes 4 de agosto, entre las 6 y las 7. En ese momento informó que comenzaría a caminar desde el kilómetro 18 hacia el área boscosa del kilómetro 22 para intentar encontrar el equipo.
A partir de entonces, su teléfono celular dejó de emitir señal y las plataformas utilizadas para seguir su ubicación dejaron de actualizarse. La falta de noticias llevó a su familia a realizar la denuncia y dio inicio a un amplio operativo de búsqueda en territorio misionero.
Durante los días siguientes, efectivos de la Unidad Regional III de Eldorado y personal del Centro Móvil del 911 realizaron rastrillajes por sectores de monte, caminos rurales y zonas de difícil acceso. En el procedimiento también participaron trabajadores de la empresa Arauco y vecinos conocedores del terreno.
Drones para buscarlo en medio del bosque
Las características del lugar complicaron considerablemente el operativo. La extensa superficie de bosque nativo, la vegetación cerrada y la ausencia de caminos obligaron a incorporar drones para observar desde el aire lugares a los que las patrullas tenían dificultades para acceder.
Finalmente, este domingo González Caballero fue localizado con vida. Sin embargo, encontrarlo fue apenas una parte del operativo: todavía quedaba sacarlo del monte y trasladarlo hasta un punto al que pudiera llegar un vehículo.
Los efectivos avanzaron a pie junto al hombre mientras un dron marcaba desde el aire el recorrido más conveniente entre la vegetación. Después de una compleja caminata consiguieron alcanzar un sector próximo a la Ruta Provincial 18, donde pudo ingresar un móvil policial.
Dijo que fue perseguido por un “tigre”
Una vez puesto a salvo, González Caballero pudo reconstruir parte de lo ocurrido durante su desaparición. Según relató, había conseguido llegar hasta el sector donde presumía que estaba la sonda meteorológica y pasó una noche en ese lugar.
Al día siguiente volvió a internarse en el monte. Después de avanzar unos 400 metros mientras abría una picada entre la vegetación, aseguró que fue sorprendido por un animal al que identificó como un “tigre”.
Ante el temor, comenzó a correr para escapar y terminó internándose aún más en el bosque. La huida provocó que perdiera sus referencias y quedara completamente desorientado, sin conseguir encontrar nuevamente el camino por el que había llegado.
Perdió el celular y quedó incomunicado
Durante ese episodio también perdió su teléfono celular y la linterna. De esa manera quedó sin posibilidad de comunicarse con su familia, pedir auxilio o utilizar los dispositivos para intentar orientarse.
Con el paso de las horas, la situación se volvió todavía más difícil. González Caballero sufrió lesiones en los pies mientras avanzaba por la vegetación y quedó atrapado en un sector cerrado del monte, sin caminos o claros que le permitieran establecer una ruta de regreso.
La escasa alimentación durante los días siguientes comenzó a debilitarlo. Sin embargo, logró mantenerse consciente mientras intentaba protegerse de las condiciones que enfrentaba durante las noches.
Sobrevivió refugiándose en los árboles
El hombre aseguró después de su rescate que buscaba refugio en las copas de los árboles para pasar las noches. La estrategia le permitía permanecer elevado durante las horas de oscuridad mientras esperaba encontrar una salida o ser localizado.
En una de esas ocasiones cayó de un árbol y sufrió un golpe en el rostro. A esa lesión se sumaron las heridas que presentaba en los pies como consecuencia de las caminatas y las dificultades del terreno.
Cuando finalmente fue encontrado por los equipos de búsqueda, González Caballero estaba lúcido y orientado en tiempo y espacio, aunque debilitado por la escasa alimentación que había tenido durante los días que permaneció aislado.
El final de una intensa búsqueda
Luego de conseguir sacarlo del monte, el hombre fue trasladado al Hospital de Colonia Delicia, donde quedó bajo atención médica para la realización de los controles correspondientes.
El operativo permitió cerrar con un desenlace favorable una búsqueda que se había extendido durante varios días y había movilizado a policías, operadores de drones, trabajadores y vecinos de la zona.
González Caballero había cruzado desde Paraguay con un objetivo concreto: recuperar un globo sonda utilizado en un proyecto académico y técnico. La expedición terminó convirtiéndose en una experiencia extrema en medio del monte misionero, de la que logró sobrevivir hasta ser encontrado por los rescatistas. (con información de Misiones Cuatro y El Territorio)