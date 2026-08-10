Cantante correntina volcó sobre Ruta 12: “Fue una tragedia con suerte”

La cantante correntina Paola Belén Durán, conocida artísticamente como “La Gauchita Cumbiera”, sufrió un fuerte accidente junto a su familia y músicos durante la noche del domingo, cuando el automóvil en el que viajaban volcó sobre la Ruta Nacional 12. El siniestro ocurrió cerca de Laguna Pucú, en jurisdicción del municipio de Carolina, departamento Goya, luego de que el conductor intentara esquivar un carpincho.

En el vehículo viajaban la artista, que cursa el sexto mes de embarazo, su esposo, su hijo de dos años y dos integrantes de su banda. Pese a la violencia del vuelco y a los importantes daños que presentó el automóvil, todos los ocupantes quedaron fuera de peligro.

Según las primeras informaciones, el vehículo circulaba por la ruta cuando un carpincho habría aparecido sobre la calzada. El conductor realizó una maniobra para evitar impactar contra el animal, perdió el control y el rodado terminó volcando, con sus cuatro ruedas hacia arriba.

“Fue un momento de muchísimo miedo y angustia”

Horas después del accidente, Durán utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y brindar detalles sobre el estado de salud de quienes viajaban con ella.

“Anoche tuvimos un accidente. Fue un momento de muchísimo miedo y angustia”, relató la cantante. Sin embargo, inmediatamente aclaró: “Gracias a Dios podemos decir que fue una tragedia con suerte”.

La artista confirmó que ninguno de los ocupantes sufrió heridas de gravedad. En su caso, debió recibir atención médica por diferentes contusiones provocadas durante el vuelco.

“Yo sufrí algunos golpes, pero gracias a Dios no tengo ninguna fractura ni lesiones graves. Estoy siendo atendida por los profesionales correspondientes”, comunicó.

Los controles por su embarazo

Una de las principales preocupaciones después del accidente estuvo relacionada con el embarazo de la cantante. Durán atraviesa el sexto mes de gestación y, tras el vuelco, los profesionales médicos realizaron los estudios correspondientes para controlar su estado y el de su bebé.

“Estoy teniendo todos los controles necesarios para verificar que mi bebé esté bien. Hasta el momento, gracias a Dios, está todo bien y en orden”, explicó la artista.

La cantante también aclaró cómo había sido el recorrido realizado durante la jornada y explicó que su hijo de dos años no había participado de las presentaciones musicales.

“Una vez que terminamos los shows, pasé a buscarlo y emprendimos el regreso. Fue justamente durante ese regreso, lamentablemente, cuando ocurrió el accidente”, relató.

Regresaban después de una serie de presentaciones

El grupo había realizado diferentes actuaciones y se encontraba emprendiendo el regreso cuando ocurrió el vuelco en jurisdicción de Carolina.

Durán explicó que su pequeño hijo había permanecido al cuidado de su suegra en Goya mientras ella cumplía con sus compromisos artísticos. Una vez finalizados los espectáculos, lo buscaron y comenzaron el viaje de regreso.

En el automóvil iban entonces cinco personas: “La Gauchita Cumbiera”, su esposo, su hijo de dos años y dos integrantes de la banda.

Las circunstancias precisas del accidente deberán establecerse oficialmente, aunque la información preliminar indicó que la maniobra se habría producido ante la aparición repentina de un carpincho sobre la Ruta Nacional 12.

La asistencia después del vuelco

Uno de los primeros en llegar al lugar y auxiliar a los ocupantes fue Ariel “Monchito” Martínez, enfermero del Hospital San Pedro de Perugorría, quien circunstancialmente circulaba por el sector.

Al advertir lo ocurrido, el trabajador de salud se detuvo y colaboró para que las personas pudieran salir del habitáculo del automóvil volcado.

Posteriormente arribaron Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de Corrientes y personal sanitario del CAPS de Carolina, que desplegaron el operativo de asistencia.

Los involucrados fueron trasladados posteriormente hacia el Hospital Regional de Goya para realizar los controles médicos correspondientes.

El agradecimiento de “La Gauchita Cumbiera”

En su mensaje, Durán destacó especialmente a quienes intervinieron inmediatamente después del accidente y colaboraron con ella, su familia y los integrantes de su grupo.

La cantante agradeció al enfermero de Perugorría que se detuvo para auxiliarlos, así como a los Bomberos Voluntarios, la Policía de Corrientes, el personal sanitario del CAPS de Carolina y sus familiares.

Finalmente, dejó un mensaje para las personas que se comunicaron con ella después de conocerse el accidente: “Agradezco a Dios por la vida, por mi familia, por mis músicos y por mi bebé, que sigue creciendo dentro mío. Gracias por tanto cariño, por cada mensaje y por cada oración”, concluyó.