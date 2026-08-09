Tragedia en Río de Janeiro: cuatro muertos al caer un helicóptero durante un viaje familiar por un cumpleaños de 15

La tragedia en Río de Janeiro ocurrió cuando un helicóptero turístico cayó en una zona boscosa. Murieron tres mujeres de una familia colombiana y el piloto. Habían viajado para celebrar un cumpleaños de 15 y otros familiares esperaban realizar el mismo paseo.
La tragedia en Río de Janeiro dejó cuatro muertos al caer un helicóptero turístico en una zona boscosa de Vista Chinesa, en Alto da Boa Vista. Entre las víctimas había tres integrantes de una familia colombiana que había viajado a Brasil para celebrar el cumpleaños de 15 de una adolescente. También falleció el piloto de la aeronave.
Las víctimas fueron identificadas como Rocío Cubillos, de 59 años; su hija Wendy Manrique, de 37; su nieta Sofía Murillo, de 17; y el piloto Alessandro Rocha. Las tres mujeres habían llegado a Brasil el lunes junto a otros familiares para disfrutar de unos días de vacaciones y participar de los festejos.
Queda de helicóptero - Um vídeo gravado por um homem na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, na Zona Sul do Rio, registrou os momentos que antecederam a queda do helicóptero que matou quatro pessoas neste sábado (8). A gravação não mostra a aeronave no momento da queda,… pic.twitter.com/hyofEKfBqf— g1 (@g1) August 8, 2026
Durante su estadía, el grupo había recorrido diferentes atractivos turísticos de Río de Janeiro y también había visitado Búzios. Como parte de la celebración familiar, habían decidido realizar un paseo en helicóptero para observar desde el aire uno de los principales destinos turísticos de Brasil.
La cumpleañera esperaba realizar el segundo vuelo
En total, seis familiares tenían previsto participar de la excursión aérea. Sin embargo, no todos subieron al mismo helicóptero. La adolescente que celebraba sus 15 años permaneció en el hangar junto a sus padres y aguardaba para abordar una segunda aeronave.
Ese segundo vuelo nunca llegó a despegar. Mientras permanecían en el lugar, los integrantes de la familia recibieron inicialmente información sobre un supuesto “aterrizaje forzoso” del primer helicóptero. Con el transcurso de los minutos conocieron la verdadera dimensión de lo ocurrido.
#Brasil / Lo que debía ser un viaje familiar para celebrar un cumpleaños de 15 terminó en tragedia en Río de Janeiro: tres mujeres colombianas murieron cuando el helicóptero en el que realizaban un paseo se estrelló en Alto da Boa Vista. El piloto de la aeronave también murió. pic.twitter.com/Hu52ImofaX— Diario EL SOL (@elsolnoticiasok) August 10, 2026
El accidente se produjo durante la mañana del sábado. Alrededor de las 11:10, los bomberos recibieron la alerta sobre la caída de la aeronave y comenzaron un amplio despliegue para localizarla en una zona caracterizada por su abundante vegetación y su difícil acceso.
El helicóptero explotó tras impactar contra una ladera
Los equipos de emergencia encontraron posteriormente los restos del helicóptero Robinson R44 contra una ladera cubierta de vegetación. Tras el impacto, la aeronave explotó y se produjo un incendio que alcanzó parte del bosque circundante.
La complejidad del terreno obligó a desplegar un importante operativo. Cerca de 40 militares, 11 vehículos y cuatro unidades operativas trabajaron para acceder hasta el sitio del accidente y desarrollar las tareas correspondientes.
Los rescatistas confirmaron que las cuatro personas que viajaban a bordo habían perdido la vida. El operativo también demandó trabajos para controlar el fuego originado después de la caída del helicóptero.
Investigan las causas de la tragedia
Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para establecer qué provocó la caída de la aeronave. Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál habría sido la falla o circunstancia que desencadenó el accidente.
La investigación deberá reconstruir los últimos movimientos del helicóptero, las condiciones en las que se desarrolló el vuelo turístico y el estado de la aeronave para intentar determinar la mecánica del siniestro.
La tragedia conmocionó especialmente a la familia colombiana, que había llegado a Brasil pocos días antes para compartir una celebración. El paseo en helicóptero formaba parte de un viaje organizado por el cumpleaños de 15 que terminó con la muerte de tres integrantes de la familia y del piloto.