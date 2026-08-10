Enersa proyecta más energía limpia para el desarrollo de Nogoyá.

Se proyecta la construcción de una planta fotovoltaica en el Parque Industrial de Nogoyá que aportará energía renovable a la red eléctrica, fortalecerá la infraestructura de la zona y acompañará el crecimiento productivo de la ciudad.
Enersa, junto al gobierno de Entre Ríos, proyectan la construcción de una planta fotovoltaica en el Parque Industrial de Nogoyá que aportará energía renovable a la red eléctrica, fortalecerá la infraestructura de la zona y acompañará el crecimiento productivo de la ciudad.
La iniciativa recibió nueve ofertas en el proceso licitatorio y permitirá ampliar la participación de fuentes limpias en la matriz energética provincial.
El proceso licitatorio recibió nueve ofertas, una participación que refleja el interés generado por la obra y la importancia que adquieren este tipo de inversiones para ampliar la infraestructura energética de Entre Ríos.
La incorporación de energía solar permite diversificar las fuentes de generación y producir electricidad sin utilizar combustibles fósiles durante su funcionamiento. De esta manera, contribuye a disminuir emisiones asociadas a otras tecnologías y favorece una matriz energética con menor impacto ambiental.
Para dimensionar su alcance, el parque de Nogoyá contará con 240 paneles solares y podrá producir, en condiciones normales, una cantidad de energía equivalente al consumo promedio anual de aproximadamente 70 hogares.
La obra tendrá una potencia nominal de 120 kW y una capacidad instalada de 148,8 kWp. Además, incorporará cuatro inversores encargados de transformar la electricidad producida por los módulos para posibilitar su incorporación a la red.
La planta será emplazada en un terreno cedido por el Municipio de Nogoyá. Su puesta en funcionamiento permitirá robustecer la infraestructura eléctrica del área industrial, atender nuevas demandas y favorecer su desarrollo.
Con esta iniciativa, Enersa continúa incorporando fuentes renovables y desarrollando infraestructura para acompañar las necesidades energéticas y productivas de Entre Ríos.