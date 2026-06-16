Grupo comando asaltó con explosivos tres bancos y una casa de cambios en Paraguay

Un grupo fuertemente armado atacó tres bancos y una casa de cambios durante la madrugada en la ciudad paraguaya de Santa Rita. Hubo explosiones, un tiroteo con la Policía y un efectivo fue tomado como rehén de manera momentánea.
Un megaataque con explosivos a bancos sacudió durante la madrugada a la ciudad de Santa Rita, en el departamento paraguayo de Alto Paraná. Más de 20 delincuentes armados irrumpieron en el centro de la localidad, atacaron tres entidades bancarias y una casa de cambios, y protagonizaron un enfrentamiento con efectivos policiales.
El hecho ocurrió entre la 1 y la 1.30 de este martes. Según informó el director de la Policía Nacional de Alto Paraná, comisario José Vega, los asaltantes se movilizaban en al menos cinco vehículos y estaban equipados con explosivos y armas largas.
Los objetivos fueron sucursales de los bancos Familiar, GNB y Ueno Bank, además de una casa de cambios ubicada sobre la Ruta PY06, publicó ABC.
Explosiones y enfrentamiento con la Policía
De acuerdo con la información oficial, los delincuentes detonaron explosivos en las instalaciones de Banco Familiar y GNB para acceder a las bóvedas. Además, irrumpieron en la sede de Ueno Bank, donde redujeron a un empleado y a un guardia de seguridad, a quien le sustrajeron su arma reglamentaria.
Durante el operativo criminal, cuatro policías que realizaban tareas de prevención en la zona fueron sorprendidos por los atacantes. Uno de los uniformados fue reducido, despojado de su fusil Galil y de su pistola reglamentaria, y tomado como rehén durante algunos minutos.
Daños en las bóvedas y fuga planificada
Mientras tres de los agentes lograron refugiarse al costado de la ruta, los delincuentes continuaron con el ataque a las entidades financieras.
Las autoridades confirmaron que las bóvedas de los bancos Familiar y GNB fueron violentadas. También ingresaron a la Casa de Cambios Santa Rita, donde posteriormente fue hallado un artefacto explosivo que no llegó a detonar.
Hasta el momento no se informó oficialmente el monto sustraído durante el asalto. Sin embargo, se indicó que los delincuentes no lograron llevarse dinero ni de la casa de cambios ni de Ueno Bank.
“Los cuatro entes financieros eran el objetivo. En dos locales lograron explosionar las bóvedas y en otros dos instalaron los artefactos, pero no consiguieron detonar. Calculamos que, por la presencia de patrulleras que llegaron al lugar, no pudieron consumar totalmente el hecho. Estaban apurados por la presencia policial”, afirmó el subcomandante de la Policía Nacional, comisario general director Feliciano Martínez.
Incendiaron vehículos para escapar
Tras concretar el golpe, los asaltantes escaparon de la ciudad y desplegaron una estrategia para dificultar la persecución policial. Según detallaron las autoridades, incendiaron dos de los vehículos utilizados en el operativo, uno en el acceso norte y otro en el acceso sur de Santa Rita. Además, esparcieron clavos conocidos como “miguelitos” en distintos sectores para impedir el avance de los móviles policiales.
No hubo heridos graves
El comisario Vega indicó que, pese a la violencia del episodio, no se registraron personas con lesiones de gravedad.
Tanto los efectivos policiales involucrados en el enfrentamiento como los empleados de la entidad bancaria se encontraban fuera de peligro.
Mientras tanto, especialistas en explosivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) trabajaban en la desactivación del artefacto hallado en la casa de cambios y en la recolección de pruebas para identificar a los responsables.