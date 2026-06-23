Europa bajo una ola de calor extrema: Francia reportó 18 muertos y temperaturas récord

Una intensa ola de calor mantiene en alerta a Europa, con temperaturas récord, restricciones en servicios públicos y medidas preventivas en varios países. Francia informó al menos 18 muertes en medio del episodio, mientras que Bélgica, Reino Unido, Alemania, Italia y España también registraron jornadas de calor extremo.

En Francia, el balance incluyó a dos niños de 2 y 4 años que fueron encontrados inconscientes dentro de un automóvil estacionado frente a su vivienda, en Carpentras. La fiscal Hélène Mourges indicó que las causas de muerte aún debían determinarse, aunque la ola de calor era la principal línea de investigación.

Además, se reportaron tres personas de entre 80 y 95 años fallecidas en la región de Burdeos por problemas de salud vinculados con las altas temperaturas. Otras 13 personas murieron ahogadas entre el domingo y el lunes en distintas zonas del país, en un contexto de mayor concurrencia a ríos, lagos y costas para buscar alivio ante el calor.

Alertas rojas, escuelas cerradas y trenes afectados

La agencia meteorológica Météo-France decretó alerta roja en 49 de los 96 departamentos continentales, una medida que alcanza a más de 35 millones de habitantes. La temperatura media nacional llegó el lunes a 29,2 grados, un récord absoluto para junio.

En Burdeos, el termómetro alcanzó los 41,9 grados y se anticipaban registros de hasta 43 para el martes. París, en tanto, registró una máxima de 38,4 grados. Para las siguientes jornadas se esperaba la incorporación de más zonas a la alerta máxima, mientras otras continuarían bajo nivel naranja.

La situación también tuvo impacto en las actividades cotidianas. Más de 1.300 escuelas permanecieron cerradas en Francia y otros 4.000 establecimientos adelantaron el horario de salida. En los alrededores de París, se canceló preventivamente uno de cada diez trenes de cercanías ante el riesgo de fallas en el material rodante y las vías.

El calor se extiende por Europa

España atravesó su segunda jornada consecutiva de ola de calor, con temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de los valores habituales para esta época. En el País Vasco se superaron los 40 grados y Madrid habilitó refugios climáticos para personas en situación de calle.

Bélgica podría atravesar la semana más calurosa de su historia, con una temperatura media superior a los 27 grados. En el Reino Unido, las autoridades emitieron alerta roja por calor extremo para el sur del país, con previsiones de hasta 39 grados para miércoles y jueves.

En Alemania se reportaron cinco ahogamientos accidentales durante el fin de semana. Italia, por su parte, activó alertas rojas en 12 ciudades, entre ellas Milán, Turín, Venecia, Bolonia, Florencia y Roma.

El fenómeno que afecta a Europa responde a un patrón meteorológico conocido como “bloqueo Omega”, que combina una masa de aire caliente rodeada por aire más fresco y favorece el ingreso de calor desde el Sahara.