Construye una casa con la tecnología de la impresión 3D y barro    

En Córdoba, una impresora 3D gigante construye una vivienda con materiales naturales. El innovador proyecto apuesta por reducir costos, tiempos e impacto ambiental.
En el valle de Traslasierra, Córdoba, una gigantesca impresora 3D comenzó a construir la primera casa de barro impresa en 3D de Sudamérica, un proyecto innovador que combina técnicas ancestrales de bioconstrucción con tecnología de avanzada para ofrecer una alternativa sustentable, accesible y de bajo impacto ambiental frente a los sistemas tradicionales.
Detrás del desarrollo se encuentran Agustín Baro y Gustavo Mutio, quienes dedicaron más de cuatro años al diseño y perfeccionamiento de una tecnología que busca combinar automatización, sustentabilidad y acceso a la vivienda. “Unimos saberes ancestrales e innovación tecnológica”, resumió Agustín al describir una máquina que calificó como “única en Argentina y América del Sur”.
El prototipo se construye en un predio de San Javier, donde una estructura metálica de cuatro metros de altura deposita capa por capa una mezcla de barro para conformar las paredes de un domo habitacional. El emprendimiento se convirtió en uno de los pocos proyectos del mundo que utilizan impresión 3D con barro como material principal.
Una tecnología con raíces ancestrales
La idea surgió tras la pandemia, cuando los desarrolladores analizaron experiencias internacionales de impresión 3D aplicadas a la construcción. Sin embargo, decidieron avanzar con un material diferente al cemento tradicional. “Somos cuatro a nivel mundial que estamos imprimiendo con barro”, destacó Agustín.
La impresora fue construida prácticamente desde cero mediante prototipos desarrollados con componentes reciclados y sistemas de bajo costo. Con el paso del tiempo, incorporaron servomotores y tecnología CNC para lograr una precisión milimétrica durante el proceso constructivo.
La máquina puede imprimir estructuras de hasta 80 metros cuadrados y resulta completamente modular, ya que puede montarse y desmontarse en una sola jornada para trasladarse a distintos lugares de obra.
Materiales naturales y menor impacto ambiental
Uno de los principales diferenciales del proyecto es la utilización de materiales disponibles en la región. La mezcla incluye arcilla, arena, paja, fibras vegetales y hasta bosta de caballo. “La bosta de caballo, al fermentar, ayuda a plastificar el material”, explicó Agustín.
La vivienda en construcción tendrá forma de domo, con siete metros de diámetro y una superficie interior de 28 metros cuadrados. Según sus impulsores, esta geometría permite reducir costos, optimizar materiales y aprovechar las propiedades estructurales del barro. “Empezamos haciendo domos porque no necesitan un techo independiente. Son paredes y techo al mismo tiempo”, señaló.
Las paredes presentan una estructura interna inspirada en panales de abejas, una solución biomimética que mejora el aislamiento térmico y reduce la cantidad de material utilizado. “El mejor aislante es el aire. Ya con estas cámaras de aire tenés una aislación tremenda”, ejemplificó el desarrollador.
El objetivo: construir más viviendas
Otra ventaja destacada es la posibilidad de incorporar instalaciones eléctricas, cañerías y conductos durante el proceso de impresión, evitando tareas posteriores de picado y reduciendo tiempos de obra, según destaca Infobae.
De acuerdo con las estimaciones del proyecto, la impresión completa del domo demandará entre 100 y 110 horas netas de funcionamiento. Posteriormente deberán realizarse terminaciones, revestimientos e instalaciones finales.
Más allá del desafío tecnológico, los creadores mantienen un objetivo social. “Nuestra idea es fabricar más máquinas, capacitar a la gente para su uso y salir a imprimir muchas casas”, enfatizó Agustín. Y concluyó: “Queremos que el barro gane el lugar que se merece, que deje de ser una rareza o un lujo”.