Detuvieron a una mujer acusada de abandonar a sus hijos: dormían en el piso

Una mujer de 33 años quedó detenida tras ser acusada de dejar solos a sus dos hijos pequeños durante una jornada completa. Los niños fueron rescatados por la Policía y quedaron al cuidado de familiares.
Una mujer quedó detenida tras ser acusada de abandonar a sus hijos, una nena de 1 y un varón de 4 años, en una vivienda del barrio Vinalar, en Santiago del Estero, durante las jornadas de bajas temperaturas registradas en los últimos días.
La imputada, identificada como Soledad Yésica Pereira, de 33 años, fue denunciada por una familiar. La investigación está a cargo de la fiscal Lucía González Farías, quien impulsó una causa por el presunto abandono de los menores.
De acuerdo con la acusación, los niños permanecieron solos en la vivienda y fueron encontrados por efectivos policiales que acudieron al lugar tras ser alertados sobre la situación.
Tras la intervención de las autoridades, los menores fueron rescatados y puestos bajo el cuidado de una familiar. Además, se dio intervención a los organismos de protección de la niñez para garantizar su asistencia y seguimiento.
Según trascendió, los pequeños fueron examinados por profesionales de la salud y uno de ellos presentaría lesiones cuya naturaleza es materia de investigación.
La causa también contempla informes vinculados al contexto de vulnerabilidad en el que se encontraban los niños. De acuerdo con la investigación, habrían sido hallados con escasa ropa para afrontar las bajas temperaturas y en condiciones precarias dentro de la vivienda.
La Justicia analiza su situación procesal
La fiscalía sostuvo que durante la investigación se reunieron testimonios y elementos que apuntarían a que los menores habrían permanecido solos en otras oportunidades, una situación que forma parte de las actuaciones judiciales.
Asimismo, la acusación señala que los niños dormían en el piso y que al momento de la intervención policial no contaban con la asistencia de ningún adulto responsable.
La Justicia deberá resolver en los próximos días si mantiene medidas restrictivas sobre la mujer y cuál será el curso del proceso penal. También continuarán las actuaciones de los organismos de protección de la infancia para evaluar la situación de los menores y garantizar su resguardo.