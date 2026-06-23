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Deportes Mundial 2026

Portugal busca recuperarse y Colombia quiere sellar su clasificación: los partidos de este martes

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 continuará este martes con cuatro encuentros. Portugal está obligado a ganar tras su empate en el debut y Colombia puede asegurar su pase a los 16avos de final.

23 de Junio de 2026
De la mano de Cristiano Ronaldo, Portugal enfrenta a Uzbekistán
De la mano de Cristiano Ronaldo, Portugal enfrenta a Uzbekistán

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 continuará este martes con cuatro encuentros. Portugal está obligado a ganar tras su empate en el debut y Colombia puede asegurar su pase a los 16avos de final.

La Copa Mundial 2026 tendrá este martes partidos clave para varios seleccionados que buscan acercarse a los 16avos de final. La acción comenzará con el duelo entre Portugal y Uzbekistán, mientras que el cierre estará a cargo de Colombia y República Democrática del Congo.

 

Los encuentros corresponden a la segunda fecha de los Grupos K y L, donde algunas selecciones intentarán consolidar su clasificación y otras buscarán recuperarse tras un comienzo irregular.

 

Portugal, bajo presión tras el empate

El primer partido de la jornada se disputará desde las 14 (hora argentina) en el Houston Stadium de Estados Unidos. Portugal enfrentará a Uzbekistán con la necesidad de sumar de a tres luego del empate 1 a 1 ante República Democrática del Congo en el debut.

 

El conjunto liderado por Cristiano Ronaldo no logró imponer su favoritismo en la primera presentación y quedó obligado a ganar para no complicar su futuro en el certamen.

Uzbekistán, por su parte, cayó 3 a 1 frente a Colombia y también necesita un resultado positivo para mantenerse con chances de avanzar.

 

Portugal vs. Uzbekistán

Hora: 14 Estadio: Houston Stadium (Estados Unidos) TV: TyC Sports y TyC Sports Play

 

Inglaterra quiere asegurar su boleto

A partir de las 17, Inglaterra se medirá con Ghana en el Boston Stadium. Los británicos llegan fortalecidos tras el triunfo 4 a 2 sobre Croacia, en un partido donde Harry Kane fue una de las figuras.

 

Ghana, en tanto, derrotó 1 a 0 a Panamá con un gol agónico y buscará dar el golpe para acercarse a la clasificación.

 

Inglaterra vs. Ghana

Hora: 17 Estadio: Boston Stadium (Estados Unidos) TV: Telefe y DirecTV

 

Más tarde, desde las 20, Panamá y Croacia protagonizarán un duelo decisivo en Toronto. Ambos necesitan sumar luego de haber comenzado el torneo con derrotas.

Los panameños llegan golpeados tras perder sobre la hora frente a Ghana, mientras que los croatas intentarán reaccionar después del 4 a 2 sufrido ante Inglaterra.

 

Panamá vs. Croacia

Hora: 20 Estadio: Toronto Stadium (Canadá) TV: TyC Sports y TyC Sports Play

 

Colombia puede clasificarse

El cierre de la jornada será a las 23 en el Estadio Guadalajara de México, donde Colombia enfrentará a República Democrática del Congo.

 

El seleccionado cafetero debutó con una sólida victoria por 3 a 1 sobre Uzbekistán y una nueva victoria le permitirá asegurar su clasificación a la siguiente instancia del Mundial.

 

Los africanos, en tanto, sorprendieron en su estreno al empatar con Portugal y buscarán otro resultado positivo para mantenerse en la pelea.

 

Colombia vs. República Democrática del Congo

Hora: 23 Estadio Guadalajara (México) TV: DirecTV

Temas:

Mundial 2026 fecha 2 partidos fixture
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