Miles de esferas de hielo cubrieron una laguna neuquina y dejaron una postal única

Miles de esferas de hielo cubrieron la superficie de la Laguna Melliza Superior, en la zona de Caviahue-Copahue, y dieron lugar a una escena poco habitual en la cordillera neuquina. El fenómeno fue registrado por la fotógrafa de naturaleza Alejandra Heis, quien llegó al lugar luego de ser advertida sobre la particular formación.

Las imágenes muestran una extensa superficie cubierta por pequeñas bolas blancas de distintos tamaños. A simple vista, el paisaje parecía estar formado por piedras, aunque al acercarse se podía observar que se trataba de acumulaciones de hielo moldeadas de forma natural.

La situación también sorprendió a habitantes de la localidad. El intendente de Caviahue-Copahue, Oscar Mansegosa, aseguró que nunca había observado un fenómeno similar durante sus 48 años de vida en la zona.

Cómo se formaron las esferas de hielo

Según explicó Heis, las esferas de hielo se generan cuando coinciden determinadas condiciones meteorológicas, como temperaturas bajo cero, viento y movimiento constante del agua. Esa combinación permite que pequeños fragmentos de hielo floten y giren durante horas sobre la superficie.

Con el desplazamiento provocado por las olas, las piezas van acumulando nuevas capas de hielo, nieve o agua congelada. De esa manera, adquieren progresivamente una forma redondeada y terminan concentrándose en sectores de poca profundidad o sobre las orillas.

Esferas de hielo en Neuquén. Foto: Alejandra Heis.

La fotógrafa indicó que el fenómeno no suele ser frecuente y que fue necesario llegar rápidamente al lugar para poder registrarlo. “Me avisaron que estaba ocurriendo este fenómeno y me apuré a llegar”, relató sobre su visita a la Laguna Melliza Superior.

Un paisaje que duró pocos días

Las esferas de hielo permanecieron visibles apenas durante algunos días. Según detalló Mansegosa, una nevada posterior cubrió parte de la superficie y modificó el aspecto de la laguna.

“No fue algo masivo. La gente que subió fue la que hace excursiones y actividades en la zona”, explicó el jefe comunal. La particular escena pudo ser observada por un grupo reducido de personas vinculadas a actividades de montaña y turismo.

Heis había viajado a Caviahue para realizar fotografía nocturna, pero terminó encontrándose con una postal inesperada. Las imágenes que tomó de la laguna permitieron documentar una formación natural poco frecuente y que generó sorpresa incluso entre quienes conocen desde hace décadas la región.