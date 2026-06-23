Reforma previsional: intendentes exponen este martes en el Senado

Las Comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales del Senado provincial volverán a reunirse este martes 23 a las 15 para continuar con el tratamiento del proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo.

En esta oportunidad fueron convocados representantes de la Liga de Intendentes Justicialistas, del Foro de Intendentes de Juntos por el Cambio y de la Liga de Intendentes Vecinalistas, quienes expondrán sus posiciones sobre la iniciativa denominada “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.

La reunión se enmarca en la ronda de consultas que vienen realizando los senadores desde principios de junio, período en el que ya participaron funcionarios provinciales, gremios docentes, estatales y municipales, jubilados, pensionados y especialistas en materia previsional.

El cronograma continuará el miércoles con las exposiciones del ex presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Daniel Elías; del titular del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel; y de los especialistas en Derecho Previsional Emilio Castrillón y Raymundo Kisser.