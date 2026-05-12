Piumato cuestionó las políticas de Milei y apuntó que el Judicial es “la cenicienta de los Poderes”

REDACCIÓN ELONCE
El secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación participó de una jornada gremial en Paraná y advirtió a Elonce sobre el impacto de las políticas económicas en los trabajadores y jubilados. “Son tiempos bastante aciagos”, afirmó.
El secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, encabezó este martes de una actividad gremial en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, en Paraná, donde analizó la situación de los trabajadores judiciales y cuestionó las políticas económicas nacionales.
Durante el encuentro, el dirigente sindical sostuvo que la situación actual afecta no solo al sector judicial sino al conjunto de los trabajadores argentinos. “Son tiempos bastante aciagos”, afirmó a Elonce, y consideró que las políticas económicas “descargan el ajuste sobre quienes sostienen la vida de un país”.
“Parece que la lógica en este país hoy es que el que especula, el que hace la usura financiera, se lleva todos los beneficios y los que viven de un trabajo cada día están peor”, cuestionó al denunciar que "todas las provincias argentinas están sufriendo el efecto de las políticas" del gobierno de Javier Milei.
Piumato aseguró además que el Poder Judicial es “la cenicienta de los Poderes”, debido a las carencias presupuestarias, edilicias y de personal que atraviesan distintas provincias argentinas.
“La lucha de los trabajadores judiciales surge de la necesidad de defender la dignidad con la que desempeñan diariamente sus tareas, muchas veces trabajando por encima de lo que establecen los propios códigos procesales. La realidad del sistema judicial muestra empleados que asumen funciones y responsabilidades que deberían recaer en magistrados, fiscales o defensores, debido a la sobrecarga existente, aunque sin percibir salarios acordes a esas tareas”, fundamentó.
Reclamos salariales y previsionales
El dirigente también hizo referencia a la situación previsional de los trabajadores judiciales en Entre Ríos y remarcó la necesidad de discutir el financiamiento de las Cajas jubilatorias. “El aporte que hacen los judiciales del 19% es exorbitante”, sostuvo.
En ese sentido, indicó que desde el gremio están dispuestos a participar del debate sobre una eventual reforma del sistema previsional entrerriano, aunque advirtió que históricamente esos cambios “siempre dañan a los jubilados”.
Además, cuestionó el incumplimiento de principios constitucionales vinculados a los derechos laborales y señaló que “las instituciones en Argentina están en un grado de debilidad manifiesta y de no cumplimiento de sus fines”.
Presentación de listas y agenda gremial
Durante la jornada también participaron referentes sindicales provinciales y federales vinculados al sector judicial. Bibiana Stark explicó a Elonce que continúan trabajando para lograr el reconocimiento de derechos laborales y una mayor valoración de la tarea diaria de los empleados judiciales. "Somos funcionarios y esa palabra significa que somos funcionales a la gente que nos necesita porque de ellos dependen nuestro salario", sostuvo.
Según indicó, próximamente mantendrán reuniones con integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para presentar proyectos y avanzar en la agenda gremial prevista hasta fin de año. Además, confirmó que las elecciones sindicales se desarrollarán el 27 de mayo.
Por su parte, Victoria Carniel destacó la importancia de fortalecer la unidad entre trabajadores judiciales provinciales y federales. “Todos somos trabajadores judiciales entrerrianos”, expresó.