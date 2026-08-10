Conmoción en Racing por la lesión de Di Césare: “Me rompí todo”

Racing sufrió una dura baja durante el partido ante Argentinos Juniors, correspondiente al Torneo Clausura. Marco Di Césare se fracturó el peroné del tobillo derecho y permanecerá varios meses alejado de las canchas.

La lesión ocurrió a los 15 minutos del segundo tiempo en el estadio Diego Armando Maradona. El defensor retrocedió para interceptar un centro rasante enviado desde la izquierda y consiguió mandar la pelota al córner, pero su pie derecho quedó trabado en el césped.

Como consecuencia de la maniobra, la pierna se dobló debajo de su cuerpo y Di Césare cayó inmediatamente. Sus gritos de dolor generaron preocupación entre sus compañeros, quienes solicitaron rápidamente el ingreso del personal médico.

Los estudios confirmaron la fractura

El futbolista fue retirado en camilla y entre lágrimas. Posteriormente, los estudios médicos determinaron que sufrió una fractura del peroné a la altura del tobillo derecho, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

La recuperación demandaría al menos cuatro meses, aunque el plazo definitivo dependerá de la evolución posterior a la operación. De esta manera, Racing perderá al marcador central durante buena parte del Torneo Clausura.

💔🇦🇷 La jugada en la que Marco Di Cesare sufrió la FRACTURA DEL PERONÉ en el tobillo derecho. pic.twitter.com/JFCk7apeoX — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 10, 2026

Facundo Cambeses, capitán del equipo, contó que escuchó el grito de su compañero y se acercó para acompañarlo. Según relató, Di Césare le manifestó inmediatamente que sentía que había sufrido una lesión grave.

Una baja sensible para la defensa

El episodio completó una jornada negativa para la Academia, que además perdió 2-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal. El zaguero de 24 años disputaba su primer encuentro como titular en el actual campeonato.

Ahora, el entrenador Juan Pablo Vojvoda deberá encontrar una alternativa para cubrir su ausencia en la estructura defensiva.

El plantel de Racing, en tanto, acompañará al jugador durante la operación y el prolongado proceso de rehabilitación.