Colón-Patronato cambió de día: el particular motivo por el que adelantaron el partido

El partido entre Colón y Patronato por la fecha 25 de la Primera Nacional cambió de día y finalmente se disputará el sábado 15 de agosto, desde las 16:30, en el estadio Brigadier López, de la vecina provincia.

El encuentro había sido programado inicialmente para el domingo 16, pero un particular motivo obligó a adelantarlo.

La modificación está relacionada con un evento de importancia previsto para el domingo por la tarde en Santa Fe: la inauguración de las nuevas luces del Puente Colgante.

Ante la coincidencia entre ambas actividades, se resolvió adelantar el encuentro entre el Sabalero y el Rojinegro para evitar que el partido y la inauguración se desarrollaran durante la misma jornada.

Patronato visitará a Colón el sábado

De esta manera, Patronato visitará a Colón el sábado 15 de agosto a partir de las 16:30, en un encuentro correspondiente a la fecha 25 del certamen de ascenso.

El conjunto santafesino volverá a presentarse ante su público en el estadio Brigadier López, donde buscará sumar tres puntos importantes para mejorar su ubicación en la Zona A de la Primera Nacional.

El compromiso también significará una nueva presentación de Iván Delfino como entrenador de Colón en condición de local, en el marco de su segundo ciclo al frente del equipo.