El Gobierno busca aprobar sin cambios la ley Hojarasca en el Senado

La Libertad Avanza busca asegurar la aprobación de la denominada ley Hojarasca en el Senado sin modificaciones que obliguen a devolver el proyecto a la Cámara de Diputados.

La iniciativa forma parte del paquete de desregulación promovido por el ministro Federico Sturzenegger y contempla la derogación de 62 leyes, la eliminación de artículos de otras normas, modificaciones legislativas y la suspensión de decretos que el oficialismo considera desactualizados o burocráticos.

Sin embargo, las demoras en el tratamiento parlamentario y algunos planteos de bloques aliados generaron incertidumbre sobre el nivel de consenso que logrará reunir el proyecto en la Cámara alta.

El oficialismo busca evitar cambios

La principal preocupación del oficialismo es que el Senado introduzca modificaciones al texto aprobado por Diputados. Si eso ocurriera, el proyecto debería regresar a la Cámara baja para una nueva votación, prolongando el proceso legislativo.

En ese contexto, una referente de La Libertad Avanza reconoció que existen conversaciones sobre posibles ajustes. "Creemos que el proyecto que viene de Diputados está bien, pero seguramente tendrá algunas pequeñas modificaciones de acuerdo al acompañamiento aquí en el Senado", señaló.

La discusión comenzará a profundizarse en el plenario de comisiones convocado para emitir dictamen, instancia que será determinante para medir el respaldo con que cuenta la propuesta del Gobierno.

Las leyes que generan discusión

Durante el tratamiento legislativo, el oficialismo ya aceptó algunos cambios respecto de la versión original. Entre ellos, resolvió mantener normas vinculadas a credenciales de libre circulación y estacionamiento para legisladores y la continuidad del Círculo de Legisladores.

También permaneció vigente la Ley 11.380, que otorga facilidades crediticias a las cooperativas a través del Banco Nación y contempla beneficios impositivos para el sector.

No obstante, persisten cuestionamientos sobre otras derogaciones incluidas en el proyecto. Algunos bloques plantearon reparos a la eliminación de la exclusividad del financiamiento estatal para la Federación Argentina de Municipios y a la derogación de la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos.

Qué propone la ley Hojarasca

Entre las normas que el Gobierno pretende eliminar figuran algunas consideradas en desuso, como la ley que crea una matrícula para las palomas mensajeras de carrera o la que establecía la obligación de portar un "carnet de mochilero".

La iniciativa también propone derogar la Ley 16.789, que establece que los funcionarios que adquieran vehículos destinados a su servicio "deben comprarlos entre los productos de la industria automotriz nacional".

Otro de los puntos destacados es la derogación de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, que contempla mecanismos de protección para el patrimonio histórico, artístico y cultural, además de establecer límites a la participación extranjera en empresas de medios de comunicación.

El caso de la "ley del Lobizón"

Una de las particularidades del proyecto es el tratamiento de la denominada "ley del Lobizón", identificada como Ley 20.843.

Aunque la normativa sería derogada, el texto impulsado por el Gobierno incorpora una cláusula especial para quienes ya accedieron a sus beneficios.

La propuesta establece que aquellos ahijados presidenciales alcanzados por esa legislación "podrán optar por seguir manteniendo sus beneficios", entre ellos la beca vitalicia contemplada por la norma vigente. (Ámbito)