Extendieron la prisión domiciliaria del acusado de matar a Jazmín González

La jueza Marina Barbagelata dispuso la continuidad del arresto domiciliario de Yamil Cabrera, imputado por el disparo que terminó con la vida de Jazmín Ayesha González, de 16 años, en un hecho ocurrido en Paraná.

La decisión se tomó en la audiencia celebrada este jueves en los tribunales locales, según publicó APF.

El incidente ocurrió cuando Cabrera y la víctima se retiraban de una fiesta privada en el barrio Bajada Grande alrededor de las 4 de la madrugada del domingo 19 de octubre de 2025. Según la acusación, Cabrera disparó contra un grupo de adolescentes que supuestamente los había agredido con golpes de puño y piedras, impactando en González, quien iba en otra moto conducida por Julián Jonathan Manrique.

Fuentes judiciales confirmaron que Cabrera fue señalado como el autor del disparo que impactó en uno de los parietales de la adolescente. Durante una de las audiencias previas, el joven reconoció la autoría de los hechos. Según allegados al proceso, se evalúa una salida mediante juicio abreviado, respaldada por la profusa prueba de cargo y el reconocimiento del imputado.

Audiencia y medidas judiciales

En la audiencia de este jueves estuvieron presentes el fiscal Laureano Dato, los querellantes Pablo Minetti y Boris Cohen, y el defensor de Cabrera, José Barbagelata. Tras escuchar las posiciones de las partes, la jueza decidió “prorrogar la prisión preventiva de Cabrera, hasta el día miércoles, 22 de julio de 2026, a las 13, o hasta la celebración de audiencia de remisión de causa a juicio o de juicio abreviado, lo que ocurra primero, en modalidad de arresto domiciliario”.

La magistrada también ordenó “prorrogar por igual plazo las medidas de coerción complementarias impuestas a Cabrera”, manteniendo la vigilancia judicial sobre el joven mientras avanza la investigación. La causa central continúa abierta y podría derivar en un juicio abreviado.

Además, el crimen de Jazmín González generó investigaciones paralelas. Una de ellas involucra a Emiliano Héctor Strack y Facundo Martínez, investigados por las heridas que sufrió Cabrera horas después del homicidio. Otra causa se sigue contra Manrique, por disparar con un arma calibre 9 milímetros contra el grupo que habría atacado al grupo de víctimas, y otra contra Jesús Gómez, por presuntamente ocultar el arma utilizada por Manrique.

Implicancias y próximo seguimiento

El caso sigue generando repercusión en Paraná por la violencia involucrada y la joven edad de la víctima. El seguimiento de la justicia local se mantiene firme en asegurar que los imputados respondan conforme a la gravedad de los hechos.