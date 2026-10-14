River visita a Sarmiento en duelo importante para la clasificación: horario, TV y formaciones

River enfrentará a Sarmiento este miércoles 14 de octubre desde las 19 en el estadio Eva Perón de Junín. El encuentro corresponde a la undécima fecha del Torneo Clausura, que había quedado pendiente, y representa una oportunidad para mejorar su posición en la Zona B y en la tabla anual.

El partido será televisado por TNT Sports Premium. Sebastián Zunino será el árbitro principal y José Carreras estará a cargo del VAR.

El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio llega después de vencer a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental. Marcha noveno en su grupo con 16 puntos y un encuentro menos, por lo que buscará ingresar a los puestos de clasificación a los playoffs.

Las dudas de Ponzio para el equipo titular

El entrenador todavía debe resolver algunos lugares de la formación, aunque mantendría la base que utilizó el sábado. Las principales incógnitas pasan por los posibles regresos de Aníbal Moreno y Thiago Almada.

Moreno disputa un puesto con Fausto Vera en el mediocampo, mientras Almada podría ingresar por Lautaro Pereyra. Esas alternativas concentran las decisiones pendientes antes del compromiso en Junín.

En defensa, River conservaría a Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña, quien marcó el gol del último triunfo. Ángel Correa y Sebastián Driussi integrarían la dupla ofensiva.

Las posibles formaciones

La probable alineación del Millonario es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Fausto Vera o Aníbal Moreno; Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada o Lautaro Pereyra; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Sarmiento podría presentar a Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez y Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

El local viene de ganarle a Aldosivi, resultado con el que volvió al triunfo después de dos partidos sin sumar de a tres. A diferencia de River, se encuentra entre los equipos que pelean en la parte alta de la Zona B.

Qué se juega cada equipo

Si Sarmiento consigue una victoria, alcanzará las 22 unidades e igualará la cantidad de puntos de Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors, los líderes del grupo. El equipo de Sava intentará aprovechar la localía para acercarse a esa posición.

Para el conjunto de Núñez, ganar significaría llegar a 19 puntos y fortalecer sus posibilidades de acceder a los playoffs. También necesita sumar en la tabla anual, que define plazas para las competencias internacionales.

El último enfrentamiento entre ambos fue en marzo, por la undécima jornada del Apertura. En aquella ocasión, River ganó 2 a 0 en el Monumental con goles de Sebastián Driussi e Ian Subiabre.