La astróloga y periodista Paola Ponroy explicó las principales características de Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo y Capricornio. Analizó sus fortalezas, debilidades y formas de relacionarse, además de la influencia de los elementos en cada signo.
La astróloga y periodista Paola Ponroy estuvo en el programa Nunca es Tarde de Elonce, donde analizó las características de los signos del zodíaco y explicó cómo influyen los elementos de fuego y tierra en la personalidad, las relaciones y las decisiones cotidianas, según la interpretación astrológica.
Durante el espacio, describió las principales fortalezas y debilidades de Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo y Capricornio. Además, explicó que cada signo posee características particulares relacionadas con su elemento, el planeta que lo rige y su modalidad astrológica.
“Cada signo tiene un elemento, tiene un ritmo que tiene que ver con que si son cardinales, fijos o mutables”, señaló Ponroy. En ese sentido, detalló que los cardinales se relacionan con la capacidad de iniciar proyectos, los fijos con la estabilidad y los mutables con la adaptación a los cambios.
Signos de fuego: intensidad, iniciativa y entusiasmo
Al comenzar el análisis, Ponroy explicó que Aries, Leo y Sagitario pertenecen al elemento fuego, asociado con la intensidad, la energía y la acción.
Sobre Aries, indicó que está regido por Marte (el Dios de la guerra) y que sus principales virtudes son la valentía y la iniciativa. “Nunca les va a faltar ni ganas de iniciar cosas ni valentía. El problema de Aries es poder terminar con aquello que inicia”, expresó.
También mencionó su tendencia a reaccionar impulsivamente durante las discusiones. Según explicó, los arianos pueden enojarse rápidamente, pero también dejar atrás los conflictos con facilidad, incluso cuando la otra persona todavía continúa afectada por lo sucedido.
En cuanto a Leo, destacó su generosidad, confianza y capacidad de liderazgo. “El mejor amigo es el leonino. Leo es un gran amigo”, afirmó. Sin embargo, advirtió que una de sus principales dificultades puede ser la necesidad constante de reconocimiento.
“Hay brillo propio en Leo. Hay mucha confianza en sí mismo. Por eso también se sabe imponer. Es un gran líder”, sostuvo aunque señaló que debe aprender a equilibrar su autoestima con la atención que espera recibir de los demás.
Por su parte, Sagitario fue presentado como un signo optimista, expansivo y amante de la libertad. Ponroy explicó que está regido por Júpiter y que esa influencia se vincula con el entusiasmo, los viajes y la confianza en la vida.
“Sagitario básicamente confía en la vida y esa enorme confianza le da optimismo, le da alegría. Sagitario es el corazón de la fiesta”, manifestó.
No obstante, señaló que entre sus debilidades aparecen la falta de filtros al expresar opiniones y la tendencia a evitar situaciones emocionalmente difíciles.
Signos de tierra: constancia, trabajo y estabilidad
La segunda parte de la columna estuvo dedicada a Tauro, Virgo y Capricornio, los tres signos de tierra. Ponroy explicó que este elemento se relaciona con la capacidad de concretar proyectos, sostener esfuerzos y alcanzar objetivos mediante el trabajo cotidiano.
“Son los signos que tienen los pies sobre la tierra”, resumió al describir su orientación hacia los resultados concretos.
Sobre Tauro, destacó su sensualidad, perseverancia y gusto por los placeres de la vida. “Los taurinos son los seductores del zodíaco”, afirmó, al explicar que Venus, su planeta regente, está relacionado con la belleza y el disfrute.
También remarcó su constancia para trabajar y administrar recursos. “Tauro va sin prisa, pero sin pausa. Todos los días un poquito”, expresó. Como aspecto negativo, mencionó su resistencia a cambiar de opinión.
Al referirse a Virgo, Ponroy destacó su capacidad de análisis, organización y atención al detalle. Explicó que se trata de un signo regido por Mercurio, asociado con el pensamiento y la comunicación.
“El virginiano es muy analítico, muy mental, muy ordenado, muy metódico, organiza todo”, describió.
Sin embargo, advirtió que ese perfeccionismo puede convertirse en una dificultad. “El problema de Virgo es que es tan analítico, tan perfeccionista, que también es muy crítico, va a encontrar el error que nadie ve”, sostuvo.
Finalmente, abordó las características de Capricornio, regido por Saturno, al que relacionó con la disciplina, la estructura y la planificación a largo plazo.
“Capricornio tiene una virtud enorme: la ambición. Esa ambición es lo que los ayuda a proyectarse, pero a saber cómo proyectarse a futuro”, explicó.
La astróloga señaló que los capricornianos suelen establecer metas claras y trabajar de manera sostenida para alcanzarlas. No obstante, indicó que su principal desafío consiste en aprender a disfrutar de sus logros.
“Le cuesta mucho disfrutar lo que logra porque permanentemente está ambicionando”, manifestó.
La importancia de la carta natal y los signos que faltan analizar
Antes de finalizar, Ponroy aclaró que las descripciones realizadas constituyen una aproximación general a las características que la astrología atribuye a cada signo.
“No somos solo el Sol, somos mucho más que nuestro signo solar. Somos nuestra Luna, somos nuestro Venus y todo eso lo podemos ver en nuestra carta natal”, explicó.
En ese sentido, remarcó que la carta natal permite interpretar diferentes aspectos de una persona a partir de las posiciones astrológicas correspondientes al momento de su nacimiento.
Finalmente, la especialista adelantó que en el próximo programa de Nunca es Tarde, continuará con el análisis de los signos del zodíaco, para abordar los elementos que quedaron pendientes: aire, integrado por Géminis, Libra y Acuario; y agua, conformado por Cáncer, Escorpio y Piscis. Elonce.com