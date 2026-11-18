Delincuentes sustrajeron aproximadamente 1.600 metros de cable del sistema de balizamiento del aeropuerto Comodoro Pierrestegui, en Concordia. El hecho impidió las operaciones nocturnas, incluidos los vuelos sanitarios. Intervinieron la Justicia Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Un robo de aproximadamente 1.600 metros de cable del sistema de balizamiento del aeropuerto Comodoro Pierrestegui, de Concordia, dejó a la terminal aérea sin condiciones operativas para recibir vuelos nocturnos. El hecho habría ocurrido durante dos noches y es investigado por la Justicia Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que tiene jurisdicción en el establecimiento.
La sustracción afectó el sistema de iluminación utilizado para orientar las operaciones de las aeronaves durante la noche. Como consecuencia, el aeropuerto quedó imposibilitado de recibir vuelos en horario nocturno hasta que se realicen las reparaciones necesarias.
De acuerdo con la información publicada por El Entre Ríos, los responsables del robo habrían utilizado herramientas, entre ellas destornilladores automáticos, para retirar los cables de las instalaciones aeroportuarias.
Cómo fue el robo de cables en el aeropuerto
Según los primeros datos conocidos, la maniobra delictiva habría sido ejecutada en dos noches diferentes, aunque esa circunstancia forma parte de los aspectos que deberán esclarecerse durante la investigación.
Los autores sustrajeron alrededor de 1.600 metros de cable pertenecientes al sistema de balizamiento, una infraestructura fundamental para las operaciones aéreas en condiciones de baja visibilidad y durante la noche.
La magnitud del material robado y las herramientas que presuntamente se utilizaron son elementos que deberán analizar los investigadores para determinar cómo se concretó el ingreso al predio y la extracción del cableado.
Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas identificadas o detenidas por el hecho.
El robo también afectó los vuelos sanitarios nocturnos
Una de las principales consecuencias de la sustracción fue la imposibilidad de utilizar el aeropuerto durante la noche, una limitación que también afecta las operaciones de emergencia sanitaria.
Este tipo de vuelos puede resultar necesario para trasladar pacientes que requieren atención médica especializada en otros centros de salud.
Una fuente consultada por El Entre Ríos manifestó su preocupación por las consecuencias que podría tener el delito ante una emergencia. “Lo que da más bronca es que cuando se tiene que salvar una vida, que casi siempre es a la noche, puede ser el hijo de cualquiera”, expresó.
La declaración hizo referencia a la importancia de mantener operativa la infraestructura aeroportuaria para responder a situaciones urgentes.
Por el momento, la restricción informada corresponde a los vuelos nocturnos. No se indicó que el aeropuerto hubiera suspendido todas sus operaciones diurnas.
Cuánto tiempo podría demorar la reparación
La restitución del sistema de balizamiento dependerá de los trabajos necesarios para reemplazar el cableado sustraído y verificar su funcionamiento.
Aunque el ente administrador del aeropuerto no había difundido información oficial sobre los plazos de reparación, fuentes consultadas por el medio citado estimaron que las tareas podrían demandar un par de días.
Sin embargo, esa previsión no constituye una fecha confirmada para la normalización de las operaciones nocturnas.
La recuperación del servicio estará sujeta a que el sistema de iluminación vuelva a reunir las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para su utilización.