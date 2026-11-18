El Teatro de Gualeguaychú volverá a recibir al público este miércoles 18 de noviembre, a las 20, con una gala de música, danza y teatro. El edificio de Urquiza 705 permanecía cerrado desde junio de 2025, cuando se hundió parte del piso de la sala principal.

La entrada será libre y gratuita, con ubicaciones por orden de llegada. Quienes sigan la gala desde el exterior podrán verla en una pantalla frente al teatro. El municipio también transmitirá el espectáculo en vivo por sus canales oficiales.

La Orquesta Infanto Juvenil Yaguarí Guazú, dirigida por Santiago Veronesi, compartirá parte de su repertorio con el Coro de Niños de la Escuela Coral N.º 2, Gustavo “Titi” Pauletti en bandoneón y Emilio Benetti en canto.

Quiénes actuarán en la gala de reapertura

El tenor Gabriel “Gabucho” Hernández también actuará en la gala. La recepción teatral estará a cargo de Rogelio Fuentes.

La programación incluirá 20 intervenciones de academias, institutos y escuelas de danza de la ciudad. Entre los espacios anunciados figuran el Instituto Nina Fuentes, la Escuela de Danzas Liliana Perpoli, el Estudio Arte Fusión y la Academia de Danza Impacto.

El Teatro fue remodelado.

Tras la gala, el Teatro de Gualeguaychú abrirá el viernes 20 de noviembre su agenda para nuevos espectáculos. Los interesados en programar una presentación podrán realizar el trámite de 8 a 13 en la oficina administrativa de Perón 26.

Cómo se reconstruyó la sala principal

La obra más importante fue la reconstrucción integral del piso de la sala. Según informó el municipio, el hundimiento parcial se produjo por el deterioro de los soportes de madera, afectados durante años por una plaga.

Los trabajos incluyeron el retiro del entablonado, la instalación de 37 vigas nuevas y la incorporación de ventilación y canalizaciones para electricidad y sonido. Más del 80% de las tablas originales de pinotea recibió tratamiento y volvió a colocarse en la sala.

La restauración del Teatro de Gualeguaychú, declarado Monumento Histórico Nacional en 1997, también abarcó las butacas, el alfombrado, el escenario y sus accesos. En el exterior se limpiaron y pintaron la fachada y se recuperaron los ornamentos, la herrería del balcón y la marquesina.