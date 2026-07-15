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Policiales Conmoción en Misiones

Murió tras atragantarse con un chipá mientras esperaba ser atendido en el banco

Un hombre de 62 años falleció este martes por la mañana luego de sufrir un atragantamiento mientras ingería un chipá dentro de una sucursal bancaria de la capital misionera.

15 de Julio de 2026
Murió tras atragantarse con un chipá en Posadas
Murió tras atragantarse con un chipá en Posadas Foto: La Voz de Misiones

Un hombre de 62 años falleció este martes por la mañana luego de sufrir un atragantamiento mientras ingería un chipá dentro de una sucursal bancaria de la capital misionera.

Un hombre de 62 años aguardaba turno en una sucursal bancaria de Posadas cuando al ingerir un chipá sufrió atragantamiento y, pese a los esfuerzos médicos, falleció en el lugar.

 

El hecho se registró en la mañana de este martes cuando un llamado al CIO 911 alertó sobre una persona descompensada en el interior de la entidad bancaria ubicada en la intersección de las calles Belgrano y Buenos Aires.

 

Al arribar al lugar, efectivos policiales fueron informados por una agente de seguridad privada que el hombre, identificado como Domingo Silva, se había atragantado mientras comía, publicó La Voz de Misiones.

(fuente La Voz de Misiones)
(fuente La Voz de Misiones)

De manera inmediata, personal del banco le practicó la maniobra de Heimlich, logrando extraer el alimento que obstruía sus vías respiratorias. Sin embargo, para ese momento la víctima ya se encontraba inconsciente.

 

Minutos después arribó una ambulancia, cuyos profesionales iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, hasta que finalmente los médicos constataron el fallecimiento del hombre en el lugar.

 

La comisaría jurisdiccional quedó a cargo de las actuaciones de rigor y dio intervención a la Justicia para determinar las circunstancias del deceso, que en principio estaría relacionado con un episodio de atragantamiento.

Temas:

posadas misiones Tragedia chipá
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