El particular ritual de Cuti Romero y Lisandro Martínez que podría repetirse ante Inglaterra

En la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, un video protagonizado por Cristian Romero y Lisandro Martínez comenzó a circular con fuerza en las redes sociales. Las imágenes revelaron un particular ritual realizado por los defensores antes de uno de los encuentros anteriores del seleccionado nacional.

La secuencia corresponde a los instantes previos al duelo frente a Cabo Verde. En la grabación se observa a ambos futbolistas cerca de la línea lateral, mientras completaban la preparación para salir al campo de juego.

Romero y Martínez se acercaron a un integrante del entorno del plantel, quien sostenía una botella de plástico. Según se dio a conocer, el recipiente contenía agua bendita, que los jugadores utilizaron sobre distintas partes del cuerpo.

Cómo fue el ritual de los defensores

El primero de los gestos consistió en tomar una pequeña cantidad del contenido y colocarlo sobre el rostro. Luego, los defensores también lo esparcieron sobre sus piernas antes de continuar con la entrada en calor.

La acción duró apenas unos segundos y fue realizada con naturalidad. Después de completar el ritual, Cuti Romero y Lisandro Martínez retomaron la preparación habitual sin realizar comentarios frente a las cámaras.

El video se viralizó después del triunfo argentino ante Cabo Verde y despertó la curiosidad de los hinchas. Desde entonces, muchos comenzaron a observar las imágenes previas a cada encuentro para comprobar si la costumbre se repite.

En un momento del partido Cuti Romero mandó a pedir AGUA BENDITA para ponerse y la terminó compartiendo con Licha Martínez. Acá el momento preciso donde sacaron las malas vibras para afuera.pic.twitter.com/F7vCHJ1Yib — Iván (@ivanalvarenga1) July 4, 2026

La expectativa antes del cruce con Inglaterra

La difusión del registro se produjo a pocas horas de la semifinal frente a Inglaterra, uno de los partidos más esperados del Mundial. Por ese motivo, el ritual volvió a ganar repercusión y se instaló como uno de los detalles de la previa.

Romero y Lisandro Martínez conforman una de las alternativas defensivas del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Ambos tuvieron participación durante el torneo y forman parte de un plantel que buscará alcanzar una nueva final mundialista.

Hasta el momento no se confirmó si los jugadores realizan esta práctica antes de todos los partidos o si se trató de una situación puntual. Tampoco trascendieron detalles sobre el origen de la costumbre ni sobre quién acercó el agua bendita.

Horario del partido

Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El encuentro definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026.

El partido podrá verse por Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, mientras que las opciones de transmisión por internet serán Disney+ Premium y Paramount+.

Mientras el plantel completa los últimos preparativos, los hinchas estarán atentos a la presencia de Cuti Romero y Lisandro Martínez en la previa y a la posibilidad de que ambos vuelvan a realizar el particular ritual antes de ingresar al campo.