Multas de tránsito: qué pasa con las más antiguas y cómo saber si siguen vigentes

Las multas de tránsito no permanecen vigentes de manera indefinida, ya que existen plazos legales tras los cuales la acción para exigir su pago puede prescribir. Sin embargo, los tiempos varían según la gravedad de la falta y la jurisdicción donde fue cometida la infracción.

Como referencia general, la Ley Nacional de Tránsito establece que las faltas leves prescriben a los dos años, mientras que las graves y las sanciones tienen un plazo de cinco años. El período puede interrumpirse ante la comisión de una nueva falta grave o por el avance de un procedimiento contravencional, ejecutivo o judicial.

Esto significa que no alcanza únicamente con verificar la fecha del acta. Antes de considerar extinguida una deuda, es necesario comprobar si existieron notificaciones, actuaciones administrativas o medidas judiciales que hayan interrumpido el plazo.

Qué ocurre con las multas en Entre Ríos

Cada provincia puede adoptar criterios propios. Según la información proporcionada, en Entre Ríos las infracciones tienen un plazo de prescripción de cinco años, independientemente de que sean consideradas leves o graves.

La prescripción tampoco siempre se aplica automáticamente. En determinados casos, el conductor debe solicitarla ante el juzgado de faltas o el organismo que interviene en el expediente, donde se revisará la fecha de la infracción y las actuaciones posteriores.

Por ese motivo, antes de pagar una deuda antigua conviene consultar su situación y, si el plazo estuviera cumplido, realizar la presentación correspondiente ante la autoridad competente.

Cómo consultar infracciones nacionales

Para saber si una persona registra multas en jurisdicciones adheridas al sistema nacional, se puede utilizar el servicio de consulta de infracciones de tránsito del Gobierno argentino. El trámite se realiza en línea mediante el número de documento y es gratuito.

El resultado permite revisar las actas incorporadas al sistema nacional. Sin embargo, una consulta sin resultados no necesariamente implica que no existan infracciones municipales o provinciales cargadas en plataformas diferentes.

En Entre Ríos también funciona un sistema provincial de monitoreo vial que permite consultar actas por dominio o número de infracción, especialmente aquellas vinculadas con controles de velocidad y semáforos. El servicio informa además un número telefónico para consultas y convenios de pago.

Cómo consultar las multas en Paraná

Quienes necesiten revisar infracciones municipales en Paraná deben ingresar al portal Mi Paraná y acceder al servicio “Mis Infracciones”. Allí se puede visualizar el estado de deuda, realizar el seguimiento de las actuaciones y abonar las obligaciones registradas.

La Municipalidad también informó que los descargos deben presentarse por escrito ante el Juzgado de Faltas, ubicado en calle 9 de Julio 370, dentro del plazo correspondiente desde la notificación del acta.

De esta manera, los conductores pueden revisar por separado las multas nacionales, provinciales y municipales. Si una infracción antigua continúa figurando pese a que habría transcurrido el plazo legal, será necesario solicitar formalmente el análisis de la prescripción ante el organismo que tenga a su cargo la causa.